Luis Caputo y Álvarez Agis coincidieron en los puntos básicos de su charla

El exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central del gobierno de Mauricio Macri, Luis Caputo y uno de los economistas que asesora a Alberto Fernández, Emanuel Álvarez Agis, tuvieron algunas coincidencias de conceptos a nivel económico esta tarde en una charla promovida por Allaria Ledesma.

Los dos economistas concordaron en que la crisis de los últimos días tiene que ver más con motivos políticos que económicos. "La situación económica de hoy no amerita una crisis. Si políticamente convertimos esto en un desmadre, es porque somos unos tontos", dijo Caputo. " Es más importante un tilde de WhatsApp que las reservas netas del Banco Central", sostuvo, por su parte, Álvarez Agis.

Cada uno de los expositores tuvo su turno para hablar, en un encuentro del que participó, también, el analista político Sergio Berensztein, y que fue moderado por el vicepresidente de Ledesma, Juan Politti.

En el momento en que tuvo que hablar Álvarez Agis aclaró enfáticamente que no hablaba en nombre de Alberto Fernández. Luego, expuso una frase del famoso economista John Maynard Keynes: "El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente". Y a continuación la parafraseó: "Los políticos pueden permanecer irracionales más tiempo del que usted puede permanecer solvente".

Sergio Berensztein, Luis Caputo, Juan Politi y Emmanuel Alvarez Agis Crédito: Twitter

A continuación, el economista comentó: "El lunes estuvimos todos en peligro, y hoy también", en referencia a la disparada del dólar, y luego agregó: "Los economistas hacemos siempre la cuenta de cuántas reservas netas tiene el Banco Central y al final es más importante un tilde de WhatsApp que las reservas", dijo, en alusión a la comunicación que hubo hoy entre el presidente Mauricio Macri y el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández.

"Al cierre del mercado llegó el primer tilde y el dólar bajó un mango y algo. El segundo tilde llegó después del cierre, y mañana vamos a ver cuánto vale eso", agregó Álvarez Agis.

Luego, el economista volvió a hablar de la necesidad de que los políticos no sean "irracionales". "El tipo de cambio a 47 estaba equilibrado, el real de hoy, de 60, es de recontra equilibrio del balance de pagos -sostuvo el economista. Es suficiente para que la Argentina en corto y mediano plazo no tenga problemas de dólares".

"Pero es un tipo de cambio muy bajo si los políticos permanecen irracionales durante mucho tiempo más. Lo fundamentos del tipo de cambio real son un montón, entre ellos, el armado institucional del país", concluyó Álvarez Agis.

"Tiene que haber responsabilidad de ambos lados", dijo Caputo

A su tiempo, Luis Caputo coincidió en que los problemas económicos de los últimos días tienen más que ver con cuestiones políticas que con una situación económica crítica. En dirección a lo que expresó Macri en la conferencia de prensa posterior a la derrota en las PASO, opinó que "el mercado desconfía de Alberto Fernández".

Dijo también que el mercado se apresuró a tomarle el examen al candidato del Frente de Todos, y que "la realidad es que Fernández se presentó a dar el examen con algunos compañeros de banco de los que el mercado no tiene el mejor recuerdo", dijo, en referencia a algunos dirigentes kirchneristas que acompañaron a Fernández en la lista.

"Ese examen a Alberto se lo hubieran tomado en octubre o en diciembre, y se lo tomaron en agosto. El mercado ya decretó que Alberto ganó y faltan cuatro meses en lo que tiene que gobernar Macri. El mercado lo está bochando a Alberto. Tomó una posición respecto a eso", se explayó Caputo.

Luis Caputo

Luego, destacó como positiva "la actitud de Alberto de las últimas horas, la de decir: 'estamos hablando [con Macri], vamos a ver cómo es la mejor forma de transitar estos tres o cuatro meses'. Es la mejor forma de mostrarse, decir que no está para nada a favor de reestructurar la deuda, ni de poner controles de cambio".

Comentó que el contacto entre Alberto y Macri "son pequeñas señales políticas y económicas y, sobre todo, mandar el mensaje de no hacer macanas. Es importante entenderlo, porque está dentro de un marco que no da para que tengamos una crisis".

"La situación económica que tiene la Argentina hoy no amerita este tipo de crisis que algunos están avizorando, ni cerca. En la situación de hoy sería una crisis autoinflingida. La cosa no está para que tengamos esta crisis. Si políticamente convertimos esto en un desmadre, es que somos unos tontos. De los dos lados, ¿eh? Le pego a nuestro lado también", expresó Caputo.

"Acá hay que tener responsabilidad, de ambos lados, de que si no hacemos las cosas bien, de que si no llevamos los mensajes correctos una situación perfectamente controlable puede terminar en una situación de emergencia", concluyó.

La situación del dólar

Con respecto al dólar, Caputo fue cauto, y dijo que había que mirar tres cosas, primero "el nivel de tipo de cambio, que no es un problema, no hay un retraso del tipo de cambio". En segundo lugar, dijo que "hay que ver en qué etapa del proceso de dolarización está el mercado. Dijo, que en ese sentido, no había una demanda fenomenal".

El exministro de Finanzas agregó: "Cuando uno mira el poder de munición del Banco Central y la posible demanda hoy hay reservas libres de unos 28 mil millones de dólares. Eso es lo que en teoría tiene el banco central para responder a la deuda y tratar de calmar el mercado por los próximos cuatro meses".

La tercera cosa que había que mirar, según Caputo, era la "discrecionalidad", que es "clave". "Mandar el mensaje correcto al mercado es la diferencia entre que un mercado 90 por ciento dolarizado quiera ir a 100 o quiera bajar a 70. El Banco Central tiene que tener discrecionalidad. Felicito a Guido [Sandleris], que hoy la tenemos. Es una herramienta fundamental, porque el Central tiene que velar por los precios", agregó Caputo.

"Tiene que haber coherencia entre la política fiscal, monetaria y cambiaria. Confío plenamente en Sandleris, tiene todas las capacidades para hacerlo bien", concluyó.