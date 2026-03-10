Expoagro: de los préstamos en dólares con tasa 0% para maquinaria a servicios que atraen a los productores

SAN NICOLÁS.- El Banco Provincia llegó a Expoagro, que comenzó hoy en esta ciudad bonaerense, con una “oferta competitiva de financiamiento para la compra de maquinaria agrícola y otros bienes de capital nuevos y usados de producción nacional, mediante convenios con empresas proveedoras”.

En este marco, ofrece “préstamos en dólares, con tasa 0% hasta 48 meses de plazo, para inversiones en tecnología aplicada al agro, soluciones sustentables y maquinaria fabricada por empresas bonaerenses agrupadas en Magriba [agrupación de empresas de la provincia]“.

Según agregó, para financiamiento en pesos “la oferta arranca con tasas desde 22,5%, también con hasta 48 meses de plazo”. Agregó: “En todos los casos, la financiación alcanza hasta el 100% del valor de la factura, con IVA incluido. Además, a través de Procampo Digital, ofrecerá financiación en dólares desde tasa 0% y en pesos desde 25% para la compra de insumos, con plazos de hasta 360 días”.

Según la entidad, “la posibilidad de operar en moneda extranjera amplía las alternativas que esta herramienta digital brinda para la compra de insumos, combustible y hacienda desde el home banking de Banco Provincia”.

Más oferta

Banco Santander Argentina también está en Expoagro. “Participa nuevamente con una propuesta integral orientada a impulsar la producción, facilitar el acceso al crédito acelerando la digitalización del sector agropecuario y poniendo a disposición toda su plataforma de soluciones transaccionales para el sector agropecuario, reafirmando su rol como socio estratégico del campo argentino”, dijo.

Según señaló, entre las principales novedades se destaca el fortalecimiento de su propuesta de financiamiento digital a través de NERA. También tiene “nuevas soluciones de crédito y servicios diseñados para acompañar cada etapa del ciclo productivo, desde la compra de insumos hasta la comercialización y la inversión en bienes de capital”.

Los productores visitan los stands de los bancos Marcelo Manera - LA NACION

“Estamos dando un paso más en la forma de financiar al agro, integrando el crédito con herramientas digitales que le ahorran tiempo y le dan más opciones al productor. NERA es clave en ese camino”, señaló Nicolás Low, Head de Agronegocios de Santander Argentina.

Su oferta está orientada a compra de insumos agrícolas y ganaderos; adquisición de maquinaria agrícola y bienes de capital; capital de trabajo y financiación de campañas. Además, posee un acuerdo con CNH Capital para maquinaria agrícola

“En Santander Argentina impulsamos el crecimiento del agro a través de nuestro Súper Préstamo Prendario, una solución diseñada para que más productores accedan a maquinaria con condiciones preferenciales, financiación de hasta el 90% para unidades 0 km y la posibilidad de comenzar a pagar a los 12 meses”, explicaron.

Por el lado de BBVA, ofrece préstamos a sola firma en dólares a 360 días con una tasa del 4,9%. En tanto, dijo que, en el marco de acuerdos estratégicos con empresas del sector, “determinados clientes podrán acceder a financiamiento con tasa 0%, potenciando aún más la capacidad de inversión de los productores”.

Un plot en el sector semillero Marcelo Manera - LA NACION

“Estas operaciones podrán gestionarse a través de un nuevo esquema de préstamos digitales, que permitirá agilizar la originación junto a las empresas con las que opera BBVA, simplificando el acceso al crédito y reduciendo los tiempos de aprobación. Por otro lado, la entidad lanzará líneas de financiamiento en dólares de hasta 5 años de plazo, destinadas a la adquisición de maquinaria agrícola, con una tasa del 9%“, señalaron.

Indicaron que “estas líneas se enmarcan en 85 convenios ya firmados con fabricantes y proveedores del sector, que en algunos casos permitirán acceder a tasas incluso inferiores a ese nivel”.

Por el lado de Galicia, informaron que tienen soluciones para financiar las necesidades del sector ganadero, como la compra de reproductores, la retención de vientres, instalaciones y otras inversiones clave en el proceso productivo, a través de financiamiento de largo plazo con garantía sobre hacienda.

Agregaron que cuentan con “nuevas alternativas de crédito basadas en activos reales digitalizados, que permiten convertir granos, hacienda y contratos forwards en financiamiento, a través de la tecnología de Siloreal integrada a la plataforma Nera”.

En maquinarias, señalaron, poseen financiación de maquinaria nueva y usada, tanto en pesos como en dólares, adaptándose a las necesidades del productor. “Entre estos acuerdos se destacan alianzas estratégicas con marcas líderes como John Deere, PLA, CASE, New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Mercedes Benz, Volkswagen, IVECO y Scania, que permiten acceder a soluciones competitivas para el mundo agrícola y de transporte pesado”.

En cuanto a insumos y hacienda, apuntaron que para la compra de insumos, a través de NERA, Galicia ofrece la posibilidad de acceder a líneas en pesos, dólares y granos de forma 100% digital.

Hay avidez de los productores por los distintos productos y servicios Marcelo Manera - LA NACION

Entre otras cosas destacan las “líneas sustentables”. Señaló la presentación de acuerdos con Bayer Green Credit y Syngenta para financiar prácticas sustentables con tasas preferenciales, accesibles mediante Nera y previa inscripción con los proveedores.

“En Galicia trabajamos para acompañar al agro con una mirada integral, entendiendo los desafíos productivos y financieros de cada eslabón de la cadena. En Expoagro 2026 reforzamos nuestro foco con la cadena agroindustrial, prestando soluciones a los proveedores de insumos y maquinaria apalancándonos en ecosistemas digitales, con una propuesta de valor que integra financiamiento, tecnología y cercanía para potenciar el desarrollo sostenible del sector”, señaló Marcelo Iraola, Gerente de Banca Mayorista de Galicia.