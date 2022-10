Dólar Qatar: Diana Mondino lo criticó y dijo que hay que ponerle “dólar cosquin”

La economista Diana Mondino participó del programa Mesa Chica, con José del Rio y se refirió a los diferentes tipo de cambio que el Gobierno planea para los próximos meses. “Hay que poner un ‘dólar Cosquín’ porque también va a ser más caro tomarse vacaciones en la Argentina”, ironizó.

Consultada en LN+ sobre la implementación del dólar Qatar para las compras desde el exterior, Mondino reflexionó que “el dólar vale $300 y a algunos amigos se los da un cachito más barato y al exportador lo matan”. Y profundizó: “Hoy al exportador de soja cobra $100 por dólar, hay un impuesto del 66% - 70% sobre los exportadores y algunos amigos -del Gobierno- lo consiguen mas barato, pero vale 300 para todo lo que quieras comprar”.

Asimismo, explicó que vacacionar en el país también va a ser más caro y que el dólar Qatar no solo complicaría a los que viajan al Mundial de Fútbol: “Hay que ponerle dólar Cosquín porque también va a ser más caro tomarse vacaciones en la Argentina, o ir a Uruguay o volver a Bolivia y Perú, es para todo lo que se gasta en el exterior”.

Después agregó: “Hay que pensar en los pobres pibes del sistema que van a a tener que explicarle a cada uno de nosotros lo que gastamos, es demencial y no solo es más caro sino que todo lo oneroso que es la sistematización de esto se lo pasas al pobre señor de la tarjeta”.

Sobre la compra de dólares paralelos como el Blue, la economista ironizó que “los arbolitos va a tener su propio sindicato, porque van a tener tantas posibilidades de trabajo, y una ministra -Kelly Olmos- que cree en eso”. En tanto consideró que no es tan importante el nombre del ministro que ocupe la cartera nacional porque “un presidente sin poder no puede darle poder a sus ministros, y esos no tienen plan porque tienen que darle continuidad a la falta de plan de los anteriores”.

Más tarde, se le preguntó sobre cuál sería la forma de revertir la crisis económica que atraviesa desde hace años la Argentina y dijo: “Haciendo todo lo contrario a lo que estamos haciendo: exportando, para que puedas producir y venderselo a los que tienen más plata”. Sobre ello, explicó: “Tenemos uno de los salarios más bajos del mundo, aprovechemos que hay personas con más poder adquisitivo y que están interesados en comprarnos”.

Por otro lado, se refirió a la necesidad de desregular el dólar para beneficiar el libre oferta. “La desregulación que hace falta es monumental en un montón de cosas. Si vos pensás la cantidad de regulaciones que tiene el dólar ya supera las 200 y algunas que son retroactivas”, señaló y agregó: “Hay un montón de regulaciones que hacen muy complejo el seguimiento que para lo único que sirve es para generar un ‘kiosquito’ para que un inspector venga y haga su negocio porque es muy difícil cumplir con esto, y los que sí quieren cumplir quedan paralizados”.

Por último, relfexionó sobre la escasez y “sequía” que existe en torno al dólar y la posibilidad de una crisis financiera. “Hay que pensar que justamente esta semana, quien ganó el premio Nobel de economía Ben Bernanke, junto a sus a otros compañeros -Douglas Diamond y Philip Dybvigy- que trabajaron juntos por el tratamiento y los estudios que hicieron sobre cómo evitar la crisis financieras y todas las cosas que hay que hacer por las terribles consecuencias que tiene sobre la economía, la gente y la sociedad si hay una crisis financiera... aquí hacemos todo lo posible para generarla: problemas con el dólar, de producción, está todo al revés”, sentenció.

LA NACION