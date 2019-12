Dólar turista: dudas y cautela entre los operadores

Pese al dictamen de la comisión, todavía hay dudas sobre el dólar turista. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Los cambios sobre la marcha a la ley de emergencia y en particular al punto del cobro del impuesto del 30% a las compras en dólares impactan de lleno en el mercado de agencias de turismo y plataformas que comercializan viajes y hoteles. Por ahora, algunas decidieron interrumpir el trabajo con operadores que sólo facturen en dólares. El dictamen que excluye de la carga a las transacciones efectuadas antes de la sanción de ley es determinante para revisar esa resolución.

"Hasta que no estuviera la reglamentación de la ley optamos por no trabajar con agencias que cobran en dólares, preferimos evitar la incertidumbre para el cliente -dice a LA NACION Andy Malen, director de Turismo City-. Con el dictamen estamos analizando reincorporarlas porque queremos ofrecer el mejor precio al usuario".

Desde Despegar indicaron que siguen operando "en forma habitual". Apuntaron que aquellas transacciones que se realizan con modalidad de compra prepaga (se cancela en forma total a través de la plataforma) fijan el precio al momento de la facturación. Aquellas que se pagan en destino (hay opciones así) "se adecuarán a la cotización y a la regulación del momento de pago".

Con respecto a la ley, sostuvieron que "todavía no hay certezas y hasta tanto no se publique, no tenemos más información".

Las ventas de pasajes al exterior, coinciden las distintas fuentes consultadas por este diario, crecieron alrededor del 60% en relación a un año atrás; es "adelanto de vacaciones" a partir de abril. España , Miami , México y el Caribe son los destinos más elegidos.

Los usuarios de plataformas de viajes todavía detectan que algunos productos incluyen un asterisco que indica que la agencia emisora es del exterior y podría tener los precios en dólares. Los operadores de los sitios advierten que, en el caso de los hoteles, hay que cancelar al momento de la reserva y hacer el pago completo porque si se hace en el chek out (aun cuando se haya usado la tarjeta para la reserva) el plus del 30% correrá igual.

Según José Simonella, presidente del Consejo Profesionales de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE), el impuesto del 30% grava la compra de dólares o las compras al exterior, y "si se paga a una empresa en pesos, no debiera cobrarse la carga". Explica que, por ejemplo, si se compra un pasaje a Aerolíneas Argentinas que "lo cobra en pesos no debiera estar gravado; otro tema es que carguen los pasajes".

El tributarista César Litvin coincidió: "Seguramente Aerolíneas Argentinas tendrá que cambiar su forma de comercialización con esta ley ".

De todos modos ambos advirtieron que el proyecto dice que pagan el impuesto pasajes y servicios turísticos al exterior sin mencionar la moneda. "Se deberá aclarar bien", indica Simonella.

Otra consulta que están recibiendo sitios de turismo, bancos y tarjetas de crédito es cuándo se da la compra por "efectivamente" realizada: cuando el alojamiento o la línea aérea da por confirmada la operación o cuando envían el cupón a la tarjeta.

En general, en casos de pasajes, esa emisión es inmediata (son pocas las operaciones que insumen 24 horas y es porque requiere algún chequeo manual). En cambio, en hotelería los cupones demoran más. Así, si un consumidor hizo una reserva, la pagó y tiene el OK, pero en su resumen online de tarjeta todavía no ve la operación.

Fuentes de varias tarjetas consultadas por LA NACION coincidieron en que la compra se da por terminada una vez que fue autorizada; la llegada del cupón la vinculan con un trámite administrativo que no debería incidir en la fecha.

De todos modos, bancos y tarjetas coincidieron en que esperarán las indicaciones que les enviará el Banco Central y la AFIP después de sancionada y reglamentada la ley. "Eso es lo que debemos acatar", afirmaron.