Ajusta por inflación: el techo de la banda cambiaria superará los $1700 en abril

Lentamente, el techo de la banda cambiaria se fue alejando. Ante la aceleración de la inflación de los últimos meses y la tendencia a la baja que sostiene el tipo de cambio, la distancia entre la cotización del dólar y el límite superior fijado por el Banco Central (BCRA) se fue ampliando, una tendencia que se profundizaría en el mes de abril.

Por segundo mes consecutivo, la inflación fue del 2,9% mensual, según dio a conocer esta tarde el Indec. Esto impactará de manera directa sobre el esquema cambiario, ya que desde comienzos de este año el techo y el piso de la banda dejaron de moverse bajo una inercia fija, y pasaron a indexarse al ritmo de los precios de la economía.

“Hoy las bandas están mejor calibradas. Luego de que ajustaran todo el año por el 1% mensual, de forma totalmente arbitraria, lo único que hizo fue retrasar el techo de la banda en términos reales. Eso provocó un problema durante las elecciones del año pasado, porque se llegó al techo y tuvo que salir al rescate el Tesoro americano. Pero el techo sirve como un ancla de expectativas”, recortó el analista financiero Christian Buteler.

Las bandas cambiarias empezaron a regir a mediados de abril del año pasado, cuando el Gobierno levantó el cepo para los ahorristas minoristas y anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En aquel entonces, se estableció un piso de $1000 y un techo de $1400, valores que ajustaron diariamente a una velocidad del 1% mensual hasta el 31 de diciembre pasado.

El Banco Central tiene que salir a vender reservas si el dólar toca el techo de la banda de flotación [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Sin embargo, con el objetivo de evitar un atraso cambiario real por efecto de la inflación, una demanda que el mercado sostenía desde hace meses, el BCRA pegó un volantazo después de las elecciones legislativas. A mediados de diciembre, la autoridad monetaria anunció que en 2026 las bandas ajustarían según el último dato de inflación.

Si se toma como base que el techo de la banda finalizará marzo en $1655,22 —producto de la inflación del 2,9% de enero—, la aplicación del 2,9% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor de febrero elevará ese límite máximo a una zona cercana a los $1703,22 para el cierre de abril.

Del otro lado, el precio más bajo que podría tocar el tipo de cambio oficial mayorista a finales del mes que viene serán $867,62. En caso de que la cotización perfore el piso, el Central sale a comprar reservas, algo que hasta el momento nunca ocurrió. Si llega al techo, el BCRA tiene que vender divisas. Esto último sucedió en cuatro ocasiones, en la previa electoral del año pasado.

A modo de comparación, el tipo de cambio oficial mayorista cerró este jueves a $1395,89. Como el techo de la banda actualmente se ubica en $1626,47, los separan una distancia de $230,58, equivalente a 16,5%. Esta diferencia no se veía desde julio del año pasado, una tendencia que continuaría en abril, mes marcado históricamente por el ingreso de divisas de la liquidación de la cosecha gruesa del campo.

“En abril estaría por arriba de los $1700, muy por encima de los niveles actuales, que implican una distancia de casi el 20%. Con el contexto cambiario y monetario actual, y lo que se proyecta para los próximos meses, la definición de un esquema de bandas, en especial el techo, pierde relevancia. Nadie mira el techo hoy, porque es una regla que por ahora no se va a testear”, dijo Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas.