El economista participó del programa A dos voces y opinó sobre la actualidad económica Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de octubre de 2019 • 00:01

El economista Carlos Melconian opinó sobre la actualidad económica, luego de haber participado del XII Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba y sobre las dificultades con las que se enfrentará el próximo presidente. "El tiempo de cambio libre y flotante no va más", dijo sobre el dólar en A dos voces, por el canal TN.

Melconian se refirió a sus dichos en el encuentro de Córdoba donde también hizo hincapié en que el tipo de cambio libre "no vuelve más". Esta noche, dijo: "El control de cambio es una decisión que a mí particularmente no me gusta, el tipo de cambio libre y flotante es lo que se usa en los gobiernos modernos y estables... pero Argentina no es moderna ni estable". Y luego, enfatizó: "En este país no estamos para eso, mucho menos teniendo que aumentar las tarifas y teniendo en cuenta la economía argentina. Es de escuela primaria".

"El gobierno entrante tiene que definir si sigue con control de cambios o se va a un mercado cambiario que levante el control, pero en el fondo es un doble o triple mercado segmentado", indicó Melconian.

¿Con qué se va a encontrar el próximo presidente? "Falta bastante de la transición y estamos buscando llegar de la manera más armada posible, donde se sabe que está el tema del control de cambios, el reperfilamiento de la deuda y el tema de los depósitos en dólares. Hay que ver cómo se llega", lanzó.

Para el expresidente del Banco Nación la situación actual de la Argentina es compleja pero no es "un quilombo". Asimismo, se refirió a la declaración del titular del Central, Guido Sandleris, quien dijo que el país tiene reservas hasta el 10 de diciembre. "Es una transición que no termina ordenada", definió. No obstante, aclaró: "Quilombo fue la transición Alfonsín-Menem, donde se adelantó la entrega del poder. Creo que las reservas que tiene la Argentina y las decisiones que se han tomado permiten llegar".

El economista insistió en una idea: no existe un programa económico mágico para sacar a la Argentina de la crisis, sino que es junto a la política con consensos generales. "Se necesitan consenso y acuerdos para generar un cambio. No hay otra manera de resolver la situación económica", opinó.

También, Melconian se refirió a su relación con Alberto Fernández y al encuentro que mantuvo con el candidato del Frente de Todos. "Yo me junto con todo el mundo porque no tengo ningún problema. Con Fernández, a quien conozco desde el 2005, nos hemos reunido muchas veces. No me pidió ningún plan económico. En su momento él me presentó a Néstor Kirchner para que hablemos de economía". Y aclaró, algo ofuscado: "No soy de la grieta, ni veleta, ni panqueque".

Según Melconian, el próximo presidente debe tener un diagnóstico y una propuesta fundamentada, junto a un camino a seguir. "Será importante saber cuál va a hacer el financiamiento de la Argentina y el nuevo acuerdo con el FMI, que no es un tema menor porque ya le debemos 45 mil millones de dólares", dijo.