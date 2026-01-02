El verano de Kicillof: con la mira en 2027, mezclará relax, gestión y política para alimentar su perfil opositor a Milei

La agenda veraniega del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, combinará actividades propias de su tarea al frente del Poder Ejecutivo provincial con momentos en los que buscará alimentar su perfil de principal referente opositor al gobierno del presidente Javier Milei.

Los días de cierre de 2025 y comienzo de 2026 fueron sin agenda para el gobernador bonaerense. Por caso, celebró la llegada del nuevo año en la Isla Martín García, donde se mostró junto a su esposa, Soledad Quereilhac. El descanso se cortará en el mes de enero, con el comienzo de recorridas por localidades turísticas de la provincia y “actividades de gestión provincial”, como definió una fuente de su entorno.

“Hará la costa, como todos los años, con el comienzo posiblemente en Villa Gesell”, dijo un armador del kicillofismo. El sábado, el gobierno bonaerense abrirá el parador gratuito ReCreo en esa localidad y en Miramar, ambos distritos gobernados por el peronismo. El año pasado, Kicillof brindó su primera “conferencia de verano” el 16 de enero, desde Sierra de la Ventana.

Axel Kicillof difundió imágenes en sus redes sociales durante los festejos de fin de año

Febrero es el mes en el que se activaría el perfil político. Será el momento en que, según la misma fuente de confianza del mandatario provincial, puedan aparecer “actividades más políticas en la agenda”, inclusive fuera del territorio bonaerense, estrategia que el año pasado ya utilizó el gobernador, con salidas a provincias como Chubut o Formosa, entre otras.

En el cierre de 2025, Kicillof abonó su construcción política con miras en las elecciones de 2027. El 22 de diciembre, encabezó un acto de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, en Ensenada, tierra del intendente Mario Secco, uno de sus principales impulsores, junto a otros jefes comunales del conurbano bonaerense y el interior de la provincia.

Axel Kicillof, en Villa Gesell. marcelo manera

El final del año pasado también encontró a Kicillof sentado a la mesa con otros gobernadores opositores a Milei, en una suerte de frente común. El 16 de septiembre, participó de una cumbre de mandatarios opositores en la Casa de La Pampa en la ciudad de Buenos Aires, junto al anfitrión, Sergio Ziliotto, y los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Gildo Insfrán (Formosa). A Insfrán, además, lo visitó días después en Formosa y lo consideró “un ejemplo”. Aprovechó esa visita para decir que el gobierno de Milei “es uno de los más centralistas y unitarios que le tocó vivir a la Argentina” y que “está incumpliendo la Constitución Nacional, que manda el federalismo”.

Kicillof, con Insfrán, el 17 de diciembre pasado, en Formosa Prensa PBA

La autorización para el endeudamiento del gobierno provincial fue el último mojón de la confrontación entre Kicillof y Milei. El gobierno nacional anunció en reiteradas oportunidades que no autorizará el endeudamiento que solicite Kicillof, que el año pasado logró destrabar su pedido de deuda por hasta un monto equivalente a US$3685 millones luego de una negociación con la oposición (e incluso con sus pares peronistas, en medio de la interna) en la que la ampliación del directorio del Banco Provincia para luego repartir los cargos de director fue el punto clave.

En la última conferencia de prensa de 2025, Carlos Bianco (ministro de Gobierno provincial y mano derecha de Kicillof), reforzó las críticas del gobierno provincial a la administración de Milei. Repasó números de la gestión presidencial, entre los que señaló los de caída del consumo y del empleo registrado. También remarcó, como lo hizo en distintas etapas del año, que el gobierno nacional le debe a la Provincia “casi 15 billones de pesos” por deudas directas, obras públicas paralizadas y discontinuidad o retrasos de programas nacionales.