1 de octubre de 2019

CORDOBA.- Para Carlos Melconian el desembolso del FMI "no viene si (Mauricio) Macri no arrima en octubre; sino queda para después, para la nueva administración". Estimó que este Gobierno o el que venga hará una emisión monetaria equivalente al 20% del circulante más los depósitos a corto plazo (M2) porque hay que pagar sueldos y jubilaciones.

Dijo que es "obvio" que el sistema bancario está solvente porque la "mitad de los depósitos están encajados y no hay crédito" y adelantó que los controles cambiarios se quedarán, aun con la reelección de esta administración.

En su presentación en el XII Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba , sostuvo que está convencido de que la Argentina "va a una quita" de la deuda. "Será en paralelo a un acuerdo con el Fondo; va a querer ver que los bonistas pongan algo. Tiene que haber alivio en lo que voy a pagar".

Melconian, sobre una hipotética victoria del Frente de Todos , se pregunta si habrá paraguas político, al que definió como "la runfla" (negociaciones con sindicatos, partidos y empresarios). "Sigo creyendo en un plan económico consistente; en un pacto político, no social; en la relación con la Justicia para que salgan las reformas", sintetizó.

Retomó su figura de la "teta de la vaca" (reservas) de la que maman tres terneros. "A dos les metieron palazos para que la situación no sea peor" y especuló que podría "haber un nuevo palazo" al tercero (los ahorristas). "Lo hubieras puesto debajo de US$10.000 no vaya a ser cosa que tengas que hacerlo dentro de poco".

Aseguró que el tipo de cambio libre "no vuelve más", no importa quién gane. "La tentación del atraso cambiario va a venir porque es típico para ponerle un mango en el bolsillo de la gente; vamos a ir a un doble mercado o a control", agregó. Los $60 por dólar para él, están bien: "Más alto es más pobreza y debajo de $50, hay quilombo".

Para el economista lo que se mide ahora son la deuda, las tasas de interés y el dólar. "En las transiciones hay que tener plata -agregó-. El próximo Gobierno debe recuperar la confianza, la credibilidad pero en la transición hay que tener dólares, que son las reservas".

Sostuvo que el próximo plan económico debe incluir no endeudarse más: "Nosotros no sabemos tomar dos copas de vino para la dieta mediterránea; vamos directo a la botella". Tampoco, agregó, hay que aumentar el gasto, "te están financiando. No da para que aumentes el gasto".

"Alberto va a tener que salir a la cancha y demostrar la incertidumbre que ustedes tienen -dijo. Da reuniones personales como las que yo hace muchísimo tiempo que tengo con él, pero no alcanza para generar certidumbre".

Con su estilo de stand up, Melconian describió que no se achica "ni mucho menos; no me tiemblan las gambas pero es un honor para mí venir a hablar con estos monstruos". La referencia es a que el presidente Mauricio Macri y al candidato Roberto Lavagna , estarán en el coloquio industrial. Alberto Fernández estaba invitado pero no participará.