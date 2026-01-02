El presunto testaferro de la quinta de Pilar tenía una tarjeta corporativa de la AFA con gastos de $50 millones por mes

Nuevos indicios vinculan la fastuosa quinta de Villa Rosa, en Pilar, con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sus autoridades. Luciano Pantano, el monotributista que figura como uno de los dos dueños formales de la finca, tenía a su nombre una tarjeta de crédito corporativa de la AFA, con la que abonaba, entre otros conceptos, trámites vinculados los peajes de los costosos autos hallados en la quinta.

El plástico, emitido por American Express, registraba gastos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos, en promedio.

Tarjeta de crédito de Pantano

Los datos llegaron al juzgado de Marcelo Aguinsky el 30 de diciembre, como parte de un informe que afianzó aún más las sospechas del juez de que la quinta -con helipuerto y haras de caballos, y valuada por peritos oficiales en 20 millones de dólares- no pertenece a sus dueños formales, Pantano y su madre (la jubilada Ana Conte), sino a autoridades de la AFA.

