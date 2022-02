Cómo comprar dólar legal y sin cepo, $12 más barato que el blue

En época de cepo, el dólar blue cobra relevancia. Aunque su operatoria es ilegal, es el refugio que encuentran los ahorristas para huir de las restricciones cambiarias y poder refugiarse en la moneda dura. Hoy el paralelo se vende en las cuevas y arbolitos de la city porteña a $210: a pesar de la baja de los últimos días, es la cotización más alta del mercado cambiario.

Sin embargo, hay otras opciones para que los inversores puedan dolarizarse de forma legal, sin el cupo de US$200 mensuales, e incluso doce pesos más barato que el billete que se comercializa en el mercado informal.

Una de las alternativas que se ofrece en el mercado de divisas es el dólar MEP, también conocido como Bolsa. Desde que volvió el cepo a finales de 2019, este instrumento se volvió popular entre los ahorristas minoristas, quienes encontraron la solución para comprar sin el límite de los US$200 mensuales que rigen sobre el dólar ahorro. La única condición para poder operar es abrirse una cuenta comitente.

“El dólar MEP consiste en la compra de un bono en pesos para su posterior venta en dólares. La operatoria es 100% legal y, al ser online, se evita el riesgo de circular por la calle con dinero físico. Esta operación cuenta con un Parking de 1 día hábil (mínimo de tiempo que se debe tener el título en cartera antes de venderlo), por lo que la convierte en una de las opciones más atractivas para los ahorristas”, explicaron desde IOL invertironline.

El dólar MEP y CCL se opera mediante la compra-venta de bonos Shutterstock

El título más elegido por su liquidez en el mercado es el AL30, que se vende este martes a $198,18. También se puede operar dólar MEP con el bono ley extranjera GD30 ($197,39), opción que no limita al inversor a seguir operando otros instrumentos en dólares, como Cedears u Obligaciones Negociables en Especie “D”, dentro de los siguientes 30 días corridos.

“Para los inversores activos en el mercado, operar GD30 es la mejor opción. En cambio, si solo quiere hacerse de dólares, operar con AL30 resulta más ventajoso en precio”, afirmó Gabriel Menace, head of finance de Cocos Capital.

Algunas cuestiones regulatorias a tener en cuenta. Para operar dólar MEP, es requisito que el ahorrista no haya comprado dólares en el banco en los últimos 90 días, no ser beneficiario de financiaciones en pesos “Crédito a Tasa Cero”, no haber accedido al congelamiento de cuotas de créditos hipotecarios, ni haber sido parte del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP). Además, no se debe superar semanalmente la venta de 50.000 bonos nominales (US$15.000 semanales).

Debido a la popularidad que cobró en los últimos tres años, desde las sociedades de bolsa fueron simplificando la operatoria para que la compra-venta de bonos no sea un obstáculo para los inversores minoristas. Por eso, en la actualidad se puede comprar dólar MEP a través de las aplicaciones de los Agentes de Compensación y Liquidación (ALYC) o incluso por WhatsApp.

“En las últimas semanas, el interés por el dólar MEP creció mucho. El dólar MEP cotiza cerca de los $200, monto ostensiblemente inferior al blue. Esto sumado a las ventajas que tiene la operatoria en términos de sencillez y agilidad, hacen que sea una de las operatorias más demandadas por los usuarios para cubrirse de la pérdida de valor de los pesos”, agregó Menace.

Dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) es otra de las opciones que se ofrecen en el mercado. La operatoria es similar a la del MEP, con la diferencia que los dólares se liquidan fuera de la Argentina y, por ende, es necesario tener una cuenta bancaria en el exterior.

En este caso, el ahorrista compra en pesos acciones o bonos que cotizan tanto en la Argentina como en otro mercado internacional (por ejemplo, Wall Street). Luego, vende esos activos en el exterior a cambio de dólares.

Por esta razón su valor es un poco más elevado que el dólar Bolsa, aunque todavía se encuentra por debajo del blue. En caso de operar mediante la compra-venta de títulos AL30 el precio es de $203,18 y con GD30 a $203,40.