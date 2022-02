¿Estafa piramidal? Su madre, su abuela y su tío invirtieron miles de dólares en Generación Zoe y le siguen creyendo a la empresa

Valentín, que pide no dar su apellido, tiene 20 años y está viendo la película que se desató con el escándalo de Generación Zoe desde la primera fila. Según contó en un space de Twitter y en diálogo con LA NACION, tanto su abuela como su madre y su tío invirtieron en la empresa para obtener retornos del fideicomiso. Si bien no cobran desde diciembre, siguen creyendo en la palabra de su CEO, Leonardo Cositorto, que tiene desde el viernes pasado un pedido de captura internacional y fue imputado por la Justicia Federal por presunta estafa y defraudación económica.

La historia comenzó en septiembre de 2021, cuando la abuela de Valentín le cedió al grupo una propiedad ubicada en el barrio de Núñez. “Mi abuela no vendió la casa y les dio el dinero, sino que ellos se la quedaron y la tasaron a US$70.000 cuando valía mucho más. De esos US$70.000, US$50.000 fueron para invertir en el fideicomiso y le dieron US$20.000 que ella repartió entre mi mamá y mi tío como una herencia anticipada”, explicó.

La abuela llegó a recibir dos pagos por un total de US$14.000, pero ya este mes no cobró. En tanto, su madre, que invirtió US$1000, aún no vio nada del dinero, ya que reinvirtió los US$2000 que iba a recibir en un robot -un supuesto administrador de activos digitales que ofrece recomendaciones de inversión generadas por una computadora-que no se cobró.

“Mi abuela iba todos los días a la sede de Villa Crespo y hacía cursos de trading y coaching porque la idea original era que vos pagabas para estudiar y recibías un rendimiento mensual del 7,5%. Según ella, todo funciona bien, no desconfía. Mi mamá tampoco. Ayer estuvo viendo el Zoom que dio Cositorto en el que pedía más inversiones y, cada vez que hablaba, aplaudía”, relató.

“Es jodido porque uno ya sabe lo que va a pasar. Mi mamá no terminó la primaria y cualquier cosa con números que le digas, se la cree. Yo lo veo desde afuera porque es difícil discutir, no solo por mi mamá. Ella y mi abuela son parte de esto”, completó.

Valentín trabaja todo el día como inspector de tránsito y de noche estudia programación. Vive con su madre, que está desocupada, en San Fernando, donde alquilan. Su abuela y su tío son de Núñez. La abuela cobra una jubilación y el tío también está sin trabajo.

El avance de las causas

Este lunes un abogado cordobés pidió a la Justicia provincial que Cositorto y su segundo, Maximiliano Javier Batista, quienes tienen orden de captura, sigan en libertad. Guillermo Dragotto actuó en representación de Miguel Angel Pierri, quien defiende a la cúpula de la organización.

La orden de captura internacional se libró el viernes pasado en Villa María y tanto los dos dirigentes como otras seis personas son consideradas “prófugos” por la fiscal Juliana Companys. Hay seis detenidos que todavía no declararon.

En tanto, en el Juzgado Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo, aguardaban información de la Comisión Nacional de Valores (CNV), la AFIP y el banco Santander para avanzar en la investigación, mientras pusieron a actuar a la división de delitos federales de la Policía Federal.

Por último, para mañana estaba prevista una audiencia en la CNV a la que deben presentarse autoridades de Generación Zoe por el sumario que se les inició.

Consultado por LA NACION, el vicepresidente de la Comisión, Sebastián Negri, dijo que, más allá de los pedidos de captura, podría llegar a presentarse algún apoderado de la firma.