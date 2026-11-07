Charly García fue a ver a Ronnie Wood a su show en Buenos Aires y revolucionaron las redes con su encuentro: “La foto del año”

Dos leyendas de la música reunidas en suelo argentino. El viernes 6 de noviembre, el guitarrista de The Rolling Stones Ronnie Wood se presentó en el Movistar Arena con su show Fearless: Anthology 1965–2025 y tuvo un invitado de lujo, Charly García. Antes de que comenzara el concierto, los artistas se reunieron en camarines, intercambiaron unas palabras y se sacaron una foto que rápidamente se viralizó y emocionó a los fans.

En la previa del show, el intérprete de “Demoliendo hoteles” se acercó al backstage del Movistar Arena para saludar a Wood. Y no lo hizo con las manos vacías, sino con un vinilo de Clics modernos, álbum que lanzó en 1983, de regalo. En la foto que publicó la productora del evento se pudo ver a García sentado en su silla de ruedas, vestido con una camisa azul con rayas blancas, campera de jean y pantalones azules, y a Wood a su lado, rodeándolo con el brazo y sosteniendo el disco. El británico estaba listo para salir a escena y llevaba una camisa marrón, naranja y turquesa, una chaqueta estampada en verde, gris y dorado y unos pantalones oscuros.

Charly García fue a ver a Ronnie Wood en el Movistar Arena (Foto: DF Entertainment)

Como era de esperarse, la imagen que publicó DF Entertainment rápidamente se volvió viral y los fanáticos del rock no tardaron en reaccionar al encuentro. “¿Farmear aura? Rompen la Matrix con esta foto", expresó un usuario de Instagram. “No sabía que necesitaba una foto de Ronnie sosteniendo Clics Modernos hasta que la vi”; “Dos grosos nivel legendario, qué lindo es que todavía sigan habiendo músicos como ellos entre nosotros”, agregaron otros.

Los fanáticos quedaron encantados con el encuentro de las leyendas de la música (Foto: Captura / Instagram)

En la misma línea, otros fans también comentaron: “Leyend + Leyenda”; “Que un Rolling venga y se tome una foto así con vos… Sos un ganador de la vida, hermano”; “Épico”; “Dos grandes” y “La foto del año”. Asimismo, en las historias de Instagram de Charly García también se compartió una postal del encuentro que dio cuenta de la animada charla que tuvieron.

Wood y García juntos en la previa del show (Foto: Instagram @charlygarcia)

Mario Pergolini contó lo que no se vio de la entrevista a Ronnie Wood: de su charla a solas a lo que eliminaron en la edición

Antes de presentarse frente al público argentino, el guitarrista de The Rolling Stones estuvo en Otro día perdido (eltrece) y tuvo un mano a mano con Mario Pergolini en el que hablaron de todo, desde fútbol hasta la actualidad de la música y el rock and roll. “La verdad es que está grande. Es muy simpático. Desde que llegó tuvo buena predisposición, saludó a todos”, reveló el conductor en el “día después” en su ciclo No preguntes por Rusia (Vorterix).

El miércoles 4 de noviembre, Ronnie Wood estuvo en Otro día perdido y tuvo un mano a mano con Mario Pergolini Fabián Marelli - LA NACION

Contó que el músico estuvo con su seguridad personal, su esposa y su mánager y que todos fueron “muy educados y tranquilos”. Antes de grabar, tuvieron una charla a solas de 10 minutos en la que Wood le preguntó si quería que se pusieran de acuerdo con algo, frente a lo que él le respondió que no. Si bien fue una charla fluida, Pergolini reveló algo que no se vio en la emisión televisiva: “Editándolo lo sacamos, pero a veces se perdía un poco en las respuestas largas. Eso en el aire no lo pusimos”. Por último, se refirió a la decisión de que ambos tuvieran su propia traducción. “Me parecía mejor, así hablaba yo en castellano para el público y él me escuchaba en su idioma, entonces me podía responder más tranquilo”, indicó.