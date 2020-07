Durante el fin de semana, los clientes de distintos bancos comenzaron a recibir comunicaciones vía mail o home banking que advierten sobre los riesgos de utilizar el cupo de otra persona para su propio beneficio Fuente: Archivo

"Estimado cliente: hemos constatado un incremento inusual de transferencias de dólares hacia tus cuentas". Así comienza una comunicación enviada por uno de los bancos más grandes del país por la sospecha de encontrarse ante un cliente que potencialmente obtuvo divisas de un "colero" de home banking. En otras palabras, de una persona que utiliza el cupo de US$200 mensuales que se pueden comprar en el mercado oficial (personal e intransferible) y se lo transfiere a otro a cambio de una comisión.

Durante el fin de semana, los clientes de distintos bancos comenzaron a recibir comunicaciones vía mail o home banking que advierten sobre los riesgos de utilizar el cupo de otra persona para su propio beneficio.

Voceros del Banco Central aclararon que las entidades financieras deben controlar las normas que aplican a sus clientes y que, si no se cumplen, se abren sumarios. Si bien hasta el 17 de julio se prorrogó la suspensión de actuaciones sumariales cambiarias, "sin perjuicio de la validez de actos procesales que se cumplan en dicho período por no ser necesaria en ellos la intervención de los encausados", los sumarios se siguen abriendo, pero no se cita a las personas involucradas.

"Recordatorio normativa bancaria", se titula el asunto de uno de los correos enviados. En él, uno de los bancos digitales recuerda a sus clientes que "la operatoria de la compra venta de dólares se encuentra regulada por la normativa de exterior y cambios del BCRA y la Ley Penal Cambiaria N19359 y modificatorias".

Advierte que la compra de dólares es solamente para atesoramiento personal, el cupo es de US$200 mensuales y es por persona, se encuentra prohibido tanto ceder y/o vender el cupo mensual y no se pueden comprar dólares a favor de o por cuentas de terceros.

"En el caso que se detecte la violación de la normativa vigente el banco se reserva el derecho de cerrar las cuentas, efectuar la correspondiente denuncia al BCRA y tomar cualquier otra medida que estime necesario", cierra el mail.

Según pudo saber LA NACION, el Banco Central les pidió a las entidades financieras del país que controlen que no haya transferencias inusuales. En el caso de uno de los bancos, se "enciende la alarma" a partir de las cinco transferencias en dólares: si se pasa ese límite, hay que justificar de dónde proviene el dinero.

"Solicitamos nos remitas a la mayor brevedad posible toda aquella documentación que obre en tu poder que justifique dichas transferencias", pide este banco en particular.