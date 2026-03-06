Del colchón al mercado: las tres alternativas de inversión en dólares que recomiendan los expertos

Lentamente, empezó a despertarse el interés por invertir los dólares que hasta el momento estaban guardados “debajo del colchón”. A un mes de la reglamentación del Régimen de Inocencia Fiscal, también denominado por el Gobierno como un “blanqueo popular permanente”, desde las sociedades de bolsa tomaron nota del aumento de las consultas para adherirse a la iniciativa y poner a rendir el dinero.

“En las últimas semanas se registró un aumento en las consultas y en los primeros depósitos de dólares que permanecían fuera del sistema. En muchos casos se trata de ahorros que durante años quedaron fuera del circuito financiero por distintos episodios de inestabilidad económica o regulatoria. Hoy, con un marco más claro y simple, muchos inversores están evaluando volver a canalizarlos hacia el sistema formal", contó Isabel Botta, product manager en Balanz.

Para la analista, el destino de estos fondos que hasta entonces se encontraban en la informalidad suele ser más conservador. El objetivo de los ahorristas es preservar el capital en moneda dura y generar una renta previsible, evitando asumir “riesgos excesivos”.

Para los analistas, los fondos que ingresan por el Régimen de Inocencia Fiscal tienden a ser más conservadores LUIS ROBAYO - AFP

Alternativas de inversión

Para Sergio González, head de Asset Management de Cohen Aliados Financieros, el menú de inversiones en dólares es “amplio y accesible”. En primer lugar, mencionó los bonos del Estado argentino denominados en dólares con vencimientos cercanos en el tiempo, ya que destacó que ofrecen una combinación atractiva de rendimiento y menor exposición a la volatilidad.

“Al tener vencimientos más próximos, el inversor recupera su capital antes, lo que reduce el riesgo de precio frente a cambios en el mercado. Son instrumentos con liquidez diaria en el mercado secundario, lo que permite entrar y salir con relativa facilidad", explicó.

Según Botta, la alternativa más elegida por los ahorristas que están adheridos al Régimen Simplificado de Ganancias son las Obligaciones Negociables (ON) en dólares. Se trata de los bonos que emiten las compañías para financiarse y, al ser un instrumento de renta fija, se sabe de antemano cuánto pagará, cuándo y en cuánto tiempo. Actualmente, las empresas líderes muestran rendimientos cercanos al 7% anual.

Al buscar un equilibrio entre calidad crediticia y rendimiento, la analista de Balanz destacó la ON de Pan American Energy (PN43D) con una tasa interna de retorno (TIR) del 7,2%. También mencionó Irsa (IRCPD), con un rendimiento del 7,4%. Transportadora de Gas del Sur (TSC4D), con una TIR cercana al 7%. Por último, señaló YPF (YM34D), con una tasa de retorno del 7,45%.

Los analistas recomiendan obligaciones negociables de empresas energéticas YPF

“El mercado de bonos de empresas privadas argentinas denominados en dólares creció notablemente en el último año. Compañías de primera línea —con sólidos fundamentos financieros y acceso recurrente al mercado de capitales— emiten deuda que ofrece rendimientos superiores a los soberanos, con un riesgo diferenciado. Para el ahorrista que busca dolarizarse con retorno, este segmento representa una alternativa cada vez más consolidada", sumó González.

Por último, la tercera alternativa que las sociedades de bolsa le recomiendan a sus clientes son los fondos comunes de inversión. En este caso, Javier Marcus, director de Negocios de One618, en este caso hay alternativas en el mercado para invertir en obligaciones negociables, instrumentos manejados por BlackRock o renta fija argentina, dependiendo del perfil del inversor. Como ventaja, permite la diversificación automática entre múltiples emisores, es gestionado por profesionales y tiene liquidez.

"Usa tu colchón para descansar, nosotros cuidamos tus ahorros": el nuevo spot del Banco Nación

Según Botta, a diferencia de otros blanqueos de capitales, no habrá clientes con grandes montos individuales. Más bien, en esta ocasión se espera que el funcionamiento del régimen esté caracterizado por un volumen creciente de inversores que vuelven gradualmente al sistema financiero con ahorros de distintos tamaños, priorizando instrumentos “conservadores y con renta en moneda dura”.

“Partimos de la base de que lo que se invierte son ahorros que estaban en efectivo. Entonces, entendemos que el primer paso sea ingresar a activos de bajo riesgo y que cuenten con la administración de portfolio managers experimentados. Aún hay más preguntas que inversiones, pero parece ser parte del proceso natural de este tipo de cambios que requieren información muy completa”, cerró Marcus.