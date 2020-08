Dólar. Dónde conseguir el precio más barato para ahorrar hasta $900 por cupo

Con la información disponible online, se pueden encontrar diferencias de hasta $4,55 por dólar entre entidades que lo ofrecen, aunque no sin algunas trabas o dificultades Fuente: Archivo

Sofía Terrile
20 de agosto de 2020 • 09:43

Son tiempos calientes para la demanda de dólares. La cantidad de personas que se hicieron del billete estadounidense se multiplicó por siete y pasó de poco más de 400.000 en marzo a 3,3 millones en junio pasado. Y, en este caso, no hace falta caminar para encontrar la mejor oferta: con la información disponible online, se pueden encontrar diferencias de hasta $4,5 por dólar, aunque con algunas trabas o dificultades para acceder según los casos. De manera que lo más barato puede no siempre ser lo más conveniente.

Es decir, si una persona compra el cupo en uno de los lugares más baratos, puede ahorrarse hasta $913 en comparación con los valores más altos. Generalmente, los precios más bajos están en las casas de cambio online, pero hoy tienen una dificultad: si quien adquirió los billetes quiere hacerse de ellos físicamente, debería transferirlos a una cuenta en dólares en un banco tradicional con atención por caja o cajeros donde se puedan retirar.

Algunas (como DólarIOL) ofrecen el servicio de transferencias automáticas, pero todo implicaría un movimiento en dólares de una cuenta a otra, algo que hoy tiene sus riesgos.

En esas agencias de cambio online, entre las que están DólarIOL (de InvertirOnline.com) y Cambio Posadas, entre otras, hay valores menores a los $101,01 a los que cerró ayer el dólar "ahorro" (incluido el 30% de impuesto PAIS), según el promedio para la venta del tipo de cambio minorista que elabora diariamente el Banco Central.

Uno de los billetes más baratos se consigue en la casa de cambio digital Davsa, según un relevamiento de LA NACION sobre la base de datos propios, del Banco Central y de InfoDólar, una web que recopila valores del dólar. Se consideraron los valores de venta electrónica al cierre del 12 de agosto.

Los bancos digitales, como Rebanking y Brubank, también tienen valores menores a los que ofrecen los bancos "tradicionales". Estas entidades se fueron abriendo camino en el mercado de cambios en los últimos años, aunque no sin dificultades. En el primer caso, el dólar "ahorro" se consiguió ayer a un valor final de $99,06. En el segundo, el precio fue de $100,43, "oferta" solo superada por Banco Ciudad e ICBC, según los datos del Central.

Los bancos digitales hoy tienen el mismo inconveniente que las casas de cambio digitales: al no contar con sucursales desde las que se pueden retirar los dólares "cash", hace falta transferirlos luego a una cuenta en dólares de un banco donde sí se puedan conseguir.

Cabe recordar que, por las medidas "anticoleros" que implementó el Central, este trámite no es tan simple. Tal como dispuso la institución dirigida por Miguel Pesce, cada cuenta solo podrá recibir una transferencia en dólares al mes, ya que a partir de la segunda, los bancos tienen la obligación de retenerlas y pedir explicaciones respecto del origen de esos fondos. Si no hay una respuesta satisfactoria, se puede proceder a bloquear la cuenta. Y la transferencia de una cuenta a otra para retirar (ya sea propia, de un familiar o de un amigo) no es justificación suficiente, aclararon algunas instituciones a LA NACION.

Hay entidades que incluso limitaron la cantidad de transferencias en dólares que una cuenta puede recibir a cero, es decir, ninguna, dependiendo de la historia que tenga cada cliente en esa institución, por lo que las limitaciones para hacerse de esos billetes físicos en caso de que no se adquieran en una empresa con sucursales o cajeros son cada vez más fuertes.

La intención de esta norma fue evitar que proliferen los "coleros digitales", es decir, las personas que utilizan su cupo y luego se lo ceden a un tercero, generalmente a cambio de una comisión. Por disposición del Banco Central, cada persona puede comprar hasta US$200 mensuales para ahorro. El cupo es personal: es decir, por CUIT y no por cuenta. No se puede prestar o donar, comprar en nombre de otra persona o recibir transferencias de dólares de terceros que no se puedan justificar.

Cabe destacar que, aun con todas sus limitaciones, el billete estadounidense adquirido en el mercado oficial sigue siendo mucho más barato Fuente: Reuters

El Banco Central se está tomando en serio estas medidas: esta semana difundió una lista de 4600 usuarios que quedaron excluidas para operar en el mercado de cambios oficial. Los penalizados no son fueron solo los "coleros digitales", sino también los titulares de 150 cuentas que actuaron como recolectoras de esas compras, que se presume que, en muchos casos, terminan abasteciendo al mercado paralelo de divisas.

De los bancos tradicionales, el único que mantuvo su valor final por debajo de los $100 ayer fue el ICBC (vendió a $99,71). En el otro extremo, y por arriba de los $101, vendieron el Hipotecario, Galicia, Patagonia, Santander y Macro.

Cabe destacar que, aun con todas sus limitaciones, el billete estadounidense adquirido en el mercado oficial sigue siendo mucho más barato que el que se consigue en las cotizaciones "libres", es decir, las que están por fuera de las restricciones del Central.

Ayer, el blue o billete paralelo (cuya compra y venta es ilegal) pegó un salto luego de permanecer algunos días dormido y cerró a $134. El MEP y el contado con liquidación, los tipos de cambio a los que se accede a través de la compraventa de activos financieros, se vendieron a $127,6 y $131,40 respectivamente.