Dólar hoy: desde el viernes, los financieros subieron $20

El escenario post-electoral estuvo cargado de novedades para el mercado cambiario. Sobre todo, para los dólares financieros: en las últimas dos ruedas el Gobierno le soltó la mano a los “regulados” (los que se operan mediante la compra-venta de bonos denominados AL30) y cerraron la brecha que existía con los “libres” (para los cuales se utilizan otros bonos, como el GD30, o acciones).

Hasta el viernes último, la brecha entre ambos se posicionaba en un 15%. Hoy, ya no existe. Con las reservas del Banco Central (BCRA) en el ojo de la tormenta, el Ejecutivo liberó estos tipos de cambio que venían siendo regulado hacía mese. Desde octubre del año pasado, para mantener su precio a raya el Estado gastó unos US$2500 millones, según estimaciones de Fernando Marull, economista de FMyA y exasesor del Ministerio de Hacienda durante la gestión de Cambiemos. Eso sí: “Sin ningún tipo de éxito”.

“En las últimas dos jornadas se estuvo viendo una suerte de convergencia entre los distintos tipos de cambio financieros, lo que sugiere que la intervención cambiaria del Banco Central a través del mercado de bonos cayó después de las elecciones”, observó Adrián Yarde Buller, estratega jefe de Facimex.

Como consecuencia, sus cotizaciones pegaron un gran salto. El lunes el dólar MEP trepó un 2,6%, ayer la escalada fue del 6,1% y hoy avanza -más moderadamente- un 0,6%. En comparación con el viernes, último día hábil antes de las elecciones legislativas, pasó de valer $183,98 a los $201,55 actuales. Son $17,57.

Algo similar sucedió con el dólar contado con liquidación (CCL), que subió un 2,7% el lunes y se disparó un 8,4% el martes. Este miércoles se vende a $208,77 (+1,9%), $24,69 más caro que el viernes (cuando se ofrecía a $184,08).

Ventas del BCRA para bajar el CCL, según gráfico de Fernando Marull, economista de FMyA

“Durante la primera mitad del año, el Gobierno actuó sobre la brecha. Intervino los paralelos para fijar el precio y mantener la brecha acotada, pero entendiendo a la misma como un problema en sí mismo. Intervenía con bonos, decía tener poder de fuego, nosotros le advertimos del rulo y que se estaban gastando reservas, para que al final del día el BCRA termine vendiendo dólares. Ellos mismos, con los distintos endurecimientos del cepo, demostraron que no era sostenible”, observó Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma.

Un repaso. En los últimos meses, la brecha entre los dólares financieros “libres” y “regulados” se fue ampliando como consecuencia de los “cepos del cepo” que fue estableciendo el BCRA sobre los mismos. En julio fue la primera norma en ese sentido. Pero no fue la única: en agosto, octubre y este lunes, las condiciones para operar se endurecieron aún más.

“La brecha existe por todas las regulaciones que metieron. Si no hay segmentación, no hay brecha porque el dólar no puede tener dos precios distintos, al menos que haya distintos segmentos en los cuales no todos puedan operar. Hoy tienen que actuar sobre las causas de las presiones cambiarias: déficit fiscal, emisión para financiar al Tesoro, tasas de interés negativas hace más de un año. Mientras no se resuelva eso, las presiones cambiarias van a seguir”, argumentó Caamaño.

Siguiendo con el análisis del frente cambiario, hoy el dólar blue avanza un peso y se vende en los arbolitos y cuevas de la city porteña a $201,50. Son $5 menos que su máximo nominal histórico, alcanzado el jueves pasado.

El dólar oficial mayorista se vende a $100,35, por lo que la brecha con el paralelo sigue siendo del 100%. El dólar oficial minorista se ofrece en los principales bancos del país a un valor promedio de $105,93, según el relevamiento diario que realiza el Banco Central.

El dólar ahorro, también denominado “solidario” por el Gobierno, alcanza los $174,78. Cabe recordar que esta cotización tiene un 30% de recargo por el impuesto PAIS y otro 35% a cuenta de Ganancias.

Acciones, bonos y riesgo país: las variables no mejoran

Este miércoles los bonos del último canje de deuda operan con fuertes números en rojo en el exterior, con bajas de hasta un 5,1% (Bonar 2029). A nivel local, registran subas del 1,4% (AL41) y bajas del 0,4% (GD35, AL30 y GD30). Como resultado, el riesgo país escala 17 puntos básicos (+1%) y se posiciona en las 1722 unidades.

“Los inversores están esperando señales acerca de cómo se va a reorganizar el Frente de Todos de cara a la segunda mitad de su mandato y qué cambios vamos a ver en materia de política económica”, opinó Yarde Buller al respecto.

Las acciones argentinas tampoco se encaminan. El S&P Merval opera en las 88.810 unidades, un 2,4% menos frente al cierre previo. La baja es encabezada por Transportadora de Gas del Sur (-4,1%), Aluar (-3,8%), Central Puerto (-3,5%) y BBVA (-3,5%).

Las acciones argentinas que cotizan en el exterior (ADR) también operan, en su mayoría, con variables negativas. El mayor descenso es para el Banco Francés, con un 6,1%; le sigue Edenor con un 4,9%; Corporación América con el 4,5%; y el Banco Macro e Irsa, ambos con un 4%.