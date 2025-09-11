Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 11 de septiembre

El economista expresó en LN+ que hay un agotamiento de la primera etapa del proceso económico, de la “motosierra”. Si bien destacó que la gestión de Milei consiguió buenos logros, en tanto lo económico —refiriéndose al control del déficit, el equilibro presupuestario y la desregulación, por ejemplo—, Redrado insistió en que este tendría que ser un medio para un fin: “Hay que plantear una hoja de ruta con un horizonte”.

El expresidente del Banco Central sostuvo que Milei debería plantear qué es lo que se viene después del 26 de octubre, el día de las elecciones nacionales. “Decime cómo viene la segunda etapa, qué vas a hacer después de ganar las elecciones; cómo va a ser la reforma impositiva, ¿vas a bajar impuestos? ¿Vas a bajar las retenciones? ¿Cómo vamos a ampliar la base de tributación? Ganamos y vamos a hacer tal política”, expresó.