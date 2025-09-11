Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 11 de septiembre
Ayer, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1395 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1433,79 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1382,19Venta$1433,79
Dólar blue
Compra$1375,00Venta$1395,00
Dólar tarjeta
Venta$1863,93
Dólar turista
Venta$1863,93
Dólar MEP
Venta$1428,52
Dólar mayorista
Venta$1423,50
Euro
Compra$1610,00Venta$1710,00
Qué dijo Martín Redrado tras la derrota electoral del Gobierno
El economista expresó en LN+ que hay un agotamiento de la primera etapa del proceso económico, de la “motosierra”. Si bien destacó que la gestión de Milei consiguió buenos logros, en tanto lo económico —refiriéndose al control del déficit, el equilibro presupuestario y la desregulación, por ejemplo—, Redrado insistió en que este tendría que ser un medio para un fin: “Hay que plantear una hoja de ruta con un horizonte”.
El expresidente del Banco Central sostuvo que Milei debería plantear qué es lo que se viene después del 26 de octubre, el día de las elecciones nacionales. “Decime cómo viene la segunda etapa, qué vas a hacer después de ganar las elecciones; cómo va a ser la reforma impositiva, ¿vas a bajar impuestos? ¿Vas a bajar las retenciones? ¿Cómo vamos a ampliar la base de tributación? Ganamos y vamos a hacer tal política”, expresó.
Dólar: a cuánto cerró cada tipo de cambio ayer
- Dólar oficial: $1433,79.
- Dólar MEP: $1428,52.
- Dólar Tarjeta: $1863,93.
- Dólar blue: $1395.
Más notas de Dólar blue
- 1
Jubilaciones de Anses: cuánto se cobrará en octubre con el reajuste de 1,88% y qué otros ingresos se incrementan
- 2
Pasajes a la venta: el codiciado tren que une paisajes, gastronomía regional y música en un recorrido nocturno de 30 km
- 3
Los Pumas - Australia: la formación titular para el desquite en Sydney, por el Rugby Championship
- 4
Casabindo: la corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja