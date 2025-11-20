Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 20 de noviembre
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1430 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1429,09 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1378,39Venta$1429,09
Dólar blue
Compra$1410,00Venta$1430,00
Dólar tarjeta
Venta$1857,82
Dólar CCL
Venta$1473,28
Dólar MEP
Venta$1440,06
Dólar mayorista
Venta$1405,00
Euro
Compra$1565,00Venta$1665,00
¿Cuáles son los dólares financieros?
- Dólar MEP (o bolsa): quien no quiere comprar dólares fuera del sistema financiero formal tiene la alternativa del “medio electrónico de pagos” (MEP), que es una forma legal de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos (como el AL30). Luego, se los convierte al mismo bono que cotiza en dólares y, así, se los vende en moneda extranjera.
- Dólar CCL (contado con liquidación): es otra herramienta financiera, pero esta permite cambiar pesos por dólares en el exterior. Para muchas empresas e inversionistas es la principal forma de adquirir divisas y sacarlas del país legalmente. En este caso, se compran acciones o títulos de deuda en pesos que cotizan en el país y, a su vez, en otro mercado internacional. Al igual que el dólar MEP, se compran en pesos, pero luego esos activos se ampliarán a la cuenta en el exterior y se venderán a cambio de dólares.
De cuánto fue la inflación de octubre
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de octubre fue del 2,3%. Tal como ocurrió en septiembre, este es el segundo mes consecutivo en el que el registro supera el 2%. Los ítems de transporte, y servicios como agua, gas, electricidad y vivienda fueron los que más influyeron en este porcentaje.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, miércoles 19 de noviembre, a $1378,39 para la compra y a $1429,09 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1430 para la venta.
