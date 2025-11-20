LA NACION
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 20 de noviembre

Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1430 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1429,09 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, jueves 20 de noviembre?
¿A cuánto está el dólar hoy, jueves 20 de noviembre?

Cotización del dólar de hoy

¿Cuáles son los dólares financieros?

  • Dólar MEP (o bolsa): quien no quiere comprar dólares fuera del sistema financiero formal tiene la alternativa del “medio electrónico de pagos” (MEP), que es una forma legal de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos (como el AL30). Luego, se los convierte al mismo bono que cotiza en dólares y, así, se los vende en moneda extranjera.
  • Dólar CCL (contado con liquidación): es otra herramienta financiera, pero esta permite cambiar pesos por dólares en el exterior. Para muchas empresas e inversionistas es la principal forma de adquirir divisas y sacarlas del país legalmente. En este caso, se compran acciones o títulos de deuda en pesos que cotizan en el país y, a su vez, en otro mercado internacional. Al igual que el dólar MEP, se compran en pesos, pero luego esos activos se ampliarán a la cuenta en el exterior y se venderán a cambio de dólares.

De cuánto fue la inflación de octubre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de octubre fue del 2,3%. Tal como ocurrió en septiembre, este es el segundo mes consecutivo en el que el registro supera el 2%. Los ítems de transporte, y servicios como agua, gas, electricidad y vivienda fueron los que más influyeron en este porcentaje.

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró ayer, miércoles 19 de noviembre, a $1378,39 para la compra y a $1429,09 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1430 para la venta.

