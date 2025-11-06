LA NACION
en vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 6 de noviembre

Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1435 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1476,48 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, jueves 6 de noviembre?
¿A cuánto está el dólar hoy, jueves 6 de noviembre?Freepik

Cotización del dólar de hoy

¿A qué hora abre el dólar?

A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.

¿A qué hora abre el dólar?
¿A qué hora abre el dólar?STRINGER - AFP

A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer

  • Mayorista: $1447,50
  • Oficial: $1476,48
  • Blue: $1435
  • Tarjeta: $1919,42
  • MEP: $1488,59
  • CCL: $1521,36

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró ayer, miércoles 5 de noviembre, a $1423,83 para la compra y a $1476,48 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1475 para la venta.

Por Agustina Parise y Iñaki Zubiaur
Más leídas
  1. Cuáles son los tres signos con “menos suerte” en noviembre
    1

    Cuáles son los tres signos con “menos suerte” en noviembre 2025, según la inteligencia artificial

  2. Gils Carbó reaparece como defensora de uno de los empresarios kirchneristas acusados
    2

    La exprocuradora Gils Carbó reaparece como defensora de uno de los empresarios kirchneristas en el caso de los cuadernos de las coimas

  3. Portugal interceptó un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína que había salido de América del Sur
    3

    Portugal interceptó un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína en el océano Atlántico

  4. Messi, figura en el foro empresarial de Miami: le entregaron la llave de la ciudad y se quebró
    4

    Messi, figura en el foro empresarial de Miami: le entregaron la llave de la ciudad y se quebró

Cargando banners ...