Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 6 de noviembre
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1435 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1476,48 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1423,83Venta$1476,48
Dólar blue
Compra$1415,00Venta$1435,00
Dólar tarjeta
Venta$1919,42
Dólar CCL
Venta$1521,36
Dólar MEP
Venta$1488,59
Dólar mayorista
Venta$1447,50
Euro
Compra$1615,00Venta$1715,00
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
- Mayorista: $1447,50
- Oficial: $1476,48
- Blue: $1435
- Tarjeta: $1919,42
- MEP: $1488,59
- CCL: $1521,36
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, miércoles 5 de noviembre, a $1423,83 para la compra y a $1476,48 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1475 para la venta.
