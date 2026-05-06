El riesgo país toca al valor más bajo en dos semanas y las acciones suben 7%

El cambio de calificación de la deuda argentina fue bien recibido por el mercado. Un día después de que Fitch Ratings elevara la nota crediticia de CCC+ a B- con perspectiva estable, tras reconocerle al Gobierno “mejoras estructurales en lo fiscal y en la balanza externa”, los activos financieros locales operan al alza: el riesgo país retrocede al valor más bajo en dos semanas y las acciones suben hasta 7%, impulsadas también por un clima favorable a nivel internacional.

La decisión de la calificadora de riesgo se anunció ayer tras el cierre de mercados, y el país alcanzó un rango de nota que no lograba hace ocho años. Para los analistas, este cambio es un “hito cualitativo en la narrativa del crédito del país”, aunque todavía falta que lo reconozcan otras agencias, como Moody’s y Standard & Poor’s (S&P), que suelen tener mayor predicamento en el mercado.

El riesgo país fue impactado por la noticia. En las primeras operaciones de este miércoles, retrocede 26 unidades y se ubica en 528 puntos básicos (-4,69%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. Se trata del valor más bajo en dos semanas, aunque todavía lejos de los 484 que llegó a tocar a finales de enero.

En el mercado de renta fija, los bonos soberanos denominados en dólares operan en terreno positivo. Los títulos Bonares muestran alzas del 1,5% (con el AE35D como referencia), mientras que los Globales también suben un 1,5%, con el GD35 a la cabeza. Con la mejora del riesgo de la deuda argentina, los bonos fueron los primeros en captar la revaluación.

La calificadora Fitch la elevó de CCC+ a B-; habló de “mejoras estructurales en lo fiscal y en la balanza externa” DFA - DFA

“Al fortalecer los buffers de liquidez, se reducen las preocupaciones sobre el refinanciamiento de corto plazo y se mejora la previsibilidad del programa económico. Lo más relevante de alcanzar la categoría ‘B’ es que funciona como un catalizador discreto para activar la demanda de inversores institucionales, muchos de los cuales enfrentan restricciones normativas para invertir en activos con notas dentro del rango ‘CCC’. Si bien parte de esta mejora ya estaba incorporada en los precios, este upgrade ayuda a diversificar la base de inversores hacia un universo más amplio, lo que debería sostener el proceso de compresión de spreads“, dijo Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

El S&P Merval, el principal índice accionario de la Argentina, registra una suba de 2,5% y cotiza en 2.829.364 puntos, equivalentes a US$1913 al ajustar por el dólar contado con liqui (+2,7%). El sector bancario es el gran protagonista del panel de acciones líderes: Banco Macro encabeza la lista con una suba de 7,4%, seguido por Banco Supervielle (+6,7%), BBVA (+6,6%), Banco de Valores (+5,9%) y Grupo Financiero Galicia (+5,7%).

La misma tendencia se replica entre las empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADR), en una rueda positiva a nivel internacional. Los papeles de Ternium lideran la jornada con un avance de 8,1%, seguidos por BBVA (+7%), Banco Supervielle (+6,3%), Grupo Financiero Galicia (+5,7%) y Central Puerto (+5,1%).

“El mercado internacional y local se mueve hoy por los anuncios recientes de Trump, ante la posibilidad de un acuerdo con Irán. Esto llevó a una baja fuerte en el petróleo y subas de acciones y bonos. De todas formas, algunos funcionarios iraníes pusieron paños fríos al asunto y hay recortes en las pérdidas que experimentaban los precios de la energía. Pensando en la Argentina, se destaca también la suba de la nota crediticia de deuda por parte de Fitch, aunque el grueso del movimiento lo vemos más asociado a lo externo, al menos hoy”, dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

El mercado internacional está a la expectativa de que finalice la guerra en Medio Oriente Julia Demaree Nikhinson - AP

Justamente, el verde también aparece entre los principales índices accionarios de la Bolsa de Nueva York. El S&P 500 registra este miércoles un alza del 1,14%, mientras que el tecnológico Nasdaq trepa un 1,49% y el industrial Dow Jones, un 1,13%. En tanto, el precio del Brent cae 6,94% y cotiza a US$102 el barril.

Dólar hoy

En el mercado cambiario, todas las cotizaciones tienden a la baja durante la tercera rueda de la semana. Este es el caso del tipo de cambio oficial mayorista, de referencia en el comercio exterior, el cual retrocede $6,07 y cotiza a $1386,80 (-0,44%).

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista se vende a $1410, lo que significa una caída de $5 frente al cierre anterior (-0,4%). En tanto, el precio promedio de los bancos ronda los $1408,98, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

La dinámica se repite entre los tipos de cambio financieros. El dólar MEP abre la jornada a $1425,31, lo que marca un retroceso de $4,34 frente al cierre previo (-0,3%). En cuanto el contado con liquidación (CCL), hoy cede $1,94 y aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1478,51 (-0,1%).