Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 15 de septiembre
El viernes pasado, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1425 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1467,42 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1414,58Venta$1467,42
Dólar blue
Compra$1405,00Venta$1425,00
Dólar tarjeta
Venta$1907,65
Dólar turista
Venta$1907,65
Dólar MEP
Venta$1463,57
Dólar mayorista
Venta$1455,00
Euro
Compra$1650,00Venta$1750,00
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
De cuánto fue la inflación de agosto
La inflación -podría decirse- sigue flotando dentro de la banda. Por debajo del techo del 2% mensual y por encima del piso que tocó este año, en mayo, de 1,5%. En agosto, avanzó 1,9%,unas décimas menos que lo que esperaba el mercado y sin un traslado a precios del salto que mostró el dólar a fines de julio y a comienzos del mes pasado. Este último dato es significativo para el Gobierno. Es que, luego de la categórica derrota electoral en la provincia de Buenos Aires el domingo, la divisa norteamericana dio un salto de casi $50 en lo que fue un lunes negro en el mercado. El IPC de septiembre se conocerá el 14 de octubre a solo unos días de que se celebren las legislativas nacionales.
Dólar hoy: a cuánto cerró el oficial el viernes pasado
- Compra: $1414,58.
- Venta: $1467,42.
