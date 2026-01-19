LA NACION
en vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 19 de enero

El viernes pasado la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1505 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1455 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, lunes 19 de enero?
¿A cuánto está el dólar hoy, lunes 19 de enero?Freepik

Cotización del dólar de hoy

De cuánto fue la inflación de diciembre 2025

El IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de diciembre 2025 fue del 2,8%, por lo que el año pasado la inflación fue de 31,5%, el registro más bajo en ocho años, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

La inflación de diciembre 2025 fue de 2,8%
La inflación de diciembre 2025 fue de 2,8%

¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes pasado?

La divisa minorista cerró el viernes 16 de enero, el último día hábil, a $1405 para la compra y a $1455 para la venta.

Más leídas
  1. Las polémicas declaraciones de Ben Affleck y Matt Damon sobre el método Netflix que perjudican al futuro de la plataforma
    1

    Las polémicas declaraciones de Ben Affleck y Matt Damon sobre “el método Netflix” que perjudican al futuro de la plataforma

  2. El régimen dijo que la Argentina “recibirá una respuesta adecuada” por declarar terrorista a la Fuerza Quds
    2

    Advertencia oficial: Irán dijo que la Argentina “recibirá una respuesta adecuada” por declarar terrorista a la Fuerza Quds

  3. Cómo fue el impacto en Andalucía: accidente “tremendamente extraño” que dejó decenas de muertos
    3

    Cómo fue el choque de trenes en el sur de España: decenas de muertos y más de 100 heridos

  4. Jorge Macri aseguró que no construirá más “viviendas gratis” en las villas de la Ciudad
    4

    Jorge Macri aseguró que no construirá más “viviendas gratis” en las villas de la Ciudad

Cargando banners ...