Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 19 de enero
El viernes pasado la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1505 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1455 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1405,00Venta$1455,00
Dólar blue
Compra$1485,00Venta$1505,00
Dólar tarjeta
Venta$1891,5
Dólar CCL
Venta$1500,78
Dólar MEP
Venta$1480,32
Dólar mayorista
Venta$1443,00
Euro
Compra$1600,00Venta$1700,00
De cuánto fue la inflación de diciembre 2025
El IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de diciembre 2025 fue del 2,8%, por lo que el año pasado la inflación fue de 31,5%, el registro más bajo en ocho años, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes pasado?
La divisa minorista cerró el viernes 16 de enero, el último día hábil, a $1405 para la compra y a $1455 para la venta.
