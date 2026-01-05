En el verano, muchos argentinos eligen viajar a Brasil para pasar sus vacaciones. En ese contexto, surgen dudas sobre cómo realizar pagos en el país vecino y si es posible usar billeteras virtuales allí. Entre las opciones, se destaca Mercado Pago, que ofrece la posibilidad de realizar compras sin necesidad de efectivo ni cambio de divisas.

¿Puedo usar Mercado Pago en Brasil?

Se puede usar Pix a través de Mercado Pago para pagar en Brasil Mercado Pago

Quienes viajen a Brasil tienen la posibilidad de usar la billetera virtual de Mercado Libre para pagar sus compras con la cuenta digital que usan todos los días en la Argentina. Es posible abonar desde la app de forma simple, segura y sin necesidad de efectivo ni cambio de divisas en dos de los destinos más elegidos para descansar.

Según informó Mercado Pago a través de un comunicado, los turistas argentinos que viajen a destinos brasileros podrán pagar en comercios, ferias y playas a través de Pix, el sistema de pagos digitales más utilizado en el país limítrofe. La funcionalidad ya está disponible para todos los usuarios de Mercado Pago y permite realizar compras en reales con el saldo en pesos al abonar con dinero en cuenta.

Cómo usar Mercado Pago para pagar con Pix en Brasil

Al momento de pagar con la app de Mercado Pago en Brasil, se abona con dinero en cuenta en pesos. El usuario verá el importe de su consumo en reales y su equivalente en pesos argentinos automáticamente. Al confirmar el pago, se debita de la cuenta al instante.

La ventaja de pagar con Pix a través de la billetera virtual argentina es que es el sistema de pago más usado de Brasil. Por lo tanto, está disponible en comercios grandes, pequeños, ferias, bares, supermercados y playas.

Mercado Pago permite pagar en Brasil, sin necesidad de cambiar pesos por reales Tomás Cuesta - LA NACION

Cabe aclarar que no es necesario hacer trámites previos ni dar aviso a Mercado Pago sobre el viaje. Además, se puede consultar la cotización del real en el día a través del chat disponible en el botón de “Ayuda 24hs”.

A continuación, estos son los dos métodos que se pueden usar para pagar en Brasil con Pix a través de Mercado Pago:

1 Escaneá el QR para pagar con Pix

Ingresar a la aplicación de Mercado Pago y seleccionar el QR de la home o el botón de “Pagar con Pix”, visible en la pantalla principal o en la sección “Ver más”.

2 Pagar con chave Pix

Si el local no cuenta con un código QR, existe la posibilidad de abonar con la chave Pix. Se trata de un identificador que simplifica las transferencias sin necesidad de datos bancarios completos. Se vincula a la cuenta bancaria o billetera digital del usuario, lo que permite pagos rápidos a través de apps.

Para ello, se puede ingresar desde el botón de “Pagar con Pix” a la chave Pix que comparte el vendedor para realizar el pago (puede ser el celular, CPF, CNPJ o e-mail).

En qué países se puede usar Mercado Pago

Mercado Pago tiene presencia en varios países de Latinoamérica, como es el caso de Brasil o Uruguay Mercado Pago

Mercado Pago es la compañía fintech de origen latinoamericano más grande de la región. Fundada en 2003, brinda el ecosistema de soluciones financieras para empresas, emprendimientos o personas físicas que desean gestionar su dinero de manera segura, simple y cómoda, con una gran variedad de posibilidades en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.