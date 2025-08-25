Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 25 de agosto
El viernes pasado la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1325 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1337,23 para la misma operación
A cuánto cerró cada tipo de dólar el viernes pasado
Esta fue la cotización de cada una de las divisas el viernes 22 de agosto, que fue el último día hábil del mercado cambiario:
- Mayorista: $1321
- Oficial: $1337,23
- Blue: $1345
- Tarjeta: $1738,40
- MEP: $1327,86
- CCL: $1336,80
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿De cuánto fue la inflación de julio?
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1,9% por ciento en julio. De esa forma, la suba de precios se ubicó apenas por encima de junio (1,6%). Según el organismo estadístico, la inflación acumuló 17,3% en lo que va de 2025. En tanto, sumó 36,6% en los últimos 12 meses.
A cuánto cotizó el dólar oficial el viernes pasado
La divisa minorista cerró el viernes pasado, el último día hábil, a $1294,81 para la compra y a $1337,23 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1335 para la venta.
