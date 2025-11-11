Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 11 de noviembre
Ayer, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1425 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1450,65 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1398,28Venta$1450,65
Dólar blue
Compra$1405,00Venta$1425,00
Dólar tarjeta
Venta$1885,85
Dólar CCL
Venta$1475,19
Dólar MEP
Venta$1442,96
Dólar mayorista
Venta$1447,50
Euro
Compra$1590,00Venta$1690,00
¿Cuándo se dará a conocer el dato de inflación de octubre?
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de noviembre el próximo miércoles 12 de noviembre. Las proyecciones privadas anticipan que la suba de precios en el décimo mes del año podría nuevamente superar el 2%, como ocurrió en septiembre (2,1%). Se espera que ronde en 2,4%, una leve aceleración vinculada al movimiento del tipo de cambio y a la búsqueda de cobertura en la previa de las elecciones legislativas del domingo 26.
Qué opinan los economistas sobre el precio del dólar
Tras la victoria del oficialismo nacional en las elecciones 2025, muchas personas se preguntan por qué el dólar no perforó los $1400. “Hay tres razones que explican por qué el dólar sigue sin bajar tanto como se esperaba: la poca oferta del agro, las menores tasas de interés y un mercado que se está limpiando de cobertura cambiaria preelectoral”, explicó Fernando Marull, economista de FMyA.
“El Gobierno sigue enfrentando una gran necesidad de divisas, tanto para pagos de deuda como para cumplir con las metas del FMI. Pero no está nada claro cómo harán para conseguirlas y en qué proporciones. Por lo pronto, el mercado exige mayor flexibilidad y acumulación de reservas sostenibles, mientras que el Gobierno insiste en que el esquema no se modifica“, expresó Andrés Reschini, socio de F2 Soluciones Financieras.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar ayer
- Mayorista: $1447,50
- Oficial: $1450,65
- Blue: $1425,00
- Tarjeta: $1895,85
- MEP: $1442,96
- CCL: $1475,19
