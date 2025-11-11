Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 11 de noviembre

Tras la victoria del oficialismo nacional en las elecciones 2025, muchas personas se preguntan por qué el dólar no perforó los $1400. “Hay tres razones que explican por qué el dólar sigue sin bajar tanto como se esperaba: la poca oferta del agro, las menores tasas de interés y un mercado que se está limpiando de cobertura cambiaria preelectoral”, explicó Fernando Marull, economista de FMyA.

“El Gobierno sigue enfrentando una gran necesidad de divisas, tanto para pagos de deuda como para cumplir con las metas del FMI. Pero no está nada claro cómo harán para conseguirlas y en qué proporciones. Por lo pronto, el mercado exige mayor flexibilidad y acumulación de reservas sostenibles, mientras que el Gobierno insiste en que el esquema no se modifica“, expresó Andrés Reschini, socio de F2 Soluciones Financieras.