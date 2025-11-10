De cuánto es el bono para los jubilados de la Anses en noviembre 2025

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) deben saber de cuánto es el bono previsional en noviembre 2025, que se añade a la liquidación mensual y que permanece sin actualizaciones, por lo que en el penúltimo mes del año la suma sigue siendo de $70.000.

El monto del bono previsional para jubilados en noviembre de 2025 Ricardo Pristupluk

De cuánto es el bono para los jubilados en noviembre de 2025

El bono para jubilados consta de una suma de dinero que se adiciona al haber mensual y que se entrega de manera completa, es decir $70.000, a quienes perciben la jubilación mínima, a los titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, incluidas aquellas otorgadas por regímenes anteriores o transferidos a la Nación, así como a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de pensiones no contributivas por vejez, invalidez o maternidad de siete hijos o más.

En los casos en que el haber sea superior a la jubilación mínima, la distribución del bono se realiza de manera proporcional hasta llegar a un tope, que en noviembre, es de $403.085,39.

Este mes, la actualización para jubilados y pensionados tiene un incremento del 2,08%, en línea con la inflación registrada en septiembre. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Las jubilaciones se actualizan en un 2,08%

Cuándo se cobra el bono para jubilados de noviembre 2025

Las fechas de pago para jubilados y pensionados en noviembre se estructuran en dos grupos principales. En esa liquidación se incluye el bono previsional, cuyo monto varía, según el caso.

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Los beneficiarios que deseen consultar su fecha y lugar de cobro pueden hacerlo a través de la página oficial de la Anses. Para ello, deben ingresar a la sección correspondiente, completar el formulario con su número de beneficio o CUIL, y el sistema les informará el período en el que podrán percibir su prestación.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social. Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.