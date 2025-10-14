LA NACION
en vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 14 de octubre

Ayer, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1405 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1378,58 para la misma operación

A cuánto está el dólar hoy
A cuánto está el dólar hoyFreepik

Cotización del dólar de hoy

Ayer bajó el dólar, después de anuncios de Bessent

Melisa Reinhold

A dos semanas de las elecciones legislativas, el dólar bajó $75 en el mercado oficial, alcanzando su valor nominal más bajo desde fines de septiembre. El movimiento resultó inusual para un contexto previo a los comicios, pero se produjo tras la confirmación, el jueves por la tarde, de que el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado cambiario local mediante la venta de dólares y la compra de pesos.

Dólar hoy: a cuánto cerró el oficial ayer

La divisa minorista cerró ayer, lunes 13 de octubre, a $1324,95 para la compra y a $1378,58 para la venta.

Más leídas
  1. Qué encontraron en la habitación del hotel donde se escondió el doble femicida de Córdoba
    1

    Un arma, dólares y una mira para vigilar: qué encontraron en la habitación del hotel donde se escondió el doble femicida

  2. Tienen 20 años y consiguieron US$2 millones para cambiar la forma de comprar online
    2

    De Belgrano a Silicon Valley: tienen 20 años y consiguieron US$2 millones para cambiar la forma de comprar online

  3. Estos son los 10 autos usados más baratos en octubre
    3

    Los 10 autos usados más baratos en octubre 2025: uno por uno, por marca y modelo

  4. En tres semanas se define el futuro de Carrefour (y del supermercadismo en la Argentina)
    4

    En tres semanas se define el futuro de Carrefour (y del supermercadismo en la Argentina)

Cargando banners ...