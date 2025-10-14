Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 14 de octubre

A dos semanas de las elecciones legislativas, el dólar bajó $75 en el mercado oficial, alcanzando su valor nominal más bajo desde fines de septiembre. El movimiento resultó inusual para un contexto previo a los comicios, pero se produjo tras la confirmación, el jueves por la tarde, de que el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado cambiario local mediante la venta de dólares y la compra de pesos.