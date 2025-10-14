Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 14 de octubre
Ayer, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1405 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1378,58 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1324,95Venta$1378,58
Dólar blue
Compra$1385,00Venta$1405,00
Dólar tarjeta
Venta$1792,15
Dólar CCL
Venta$1431,03
Dólar MEP
Venta$1415,26
Dólar mayorista
Venta$1350,00
Euro
Compra$1510,00Venta$1610,00
Ayer bajó el dólar, después de anuncios de Bessent
A dos semanas de las elecciones legislativas, el dólar bajó $75 en el mercado oficial, alcanzando su valor nominal más bajo desde fines de septiembre. El movimiento resultó inusual para un contexto previo a los comicios, pero se produjo tras la confirmación, el jueves por la tarde, de que el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado cambiario local mediante la venta de dólares y la compra de pesos.
Dólar hoy: a cuánto cerró el oficial ayer
La divisa minorista cerró ayer, lunes 13 de octubre, a $1324,95 para la compra y a $1378,58 para la venta.
