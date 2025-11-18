en vivo
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 18 de noviembre
Ayer, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1435 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1422,09 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1371,20Venta$1422,09
Dólar blue
Compra$1415,00Venta$1435,00
Dólar tarjeta
Venta$1848,72
Dólar CCL
Venta$1495,58
Dólar MEP
Venta$1445,84
Dólar mayorista
Venta$1402,00
Euro
Compra$1555,00Venta$1655,00
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar ayer
- Mayorista: $1402,00
- Oficial: $1422,09
- Blue: $1435,00
- Tarjeta: $1848,72
- MEP: $1445,84
- CCL: $1495,58
