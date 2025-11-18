LA NACION
en vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 18 de noviembre

Ayer, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1435 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1422,09 para la misma operación

A cuánto cotiza el dólar hoy
A cuánto cotiza el dólar hoy(Foto: Pexels)

Cotización del dólar de hoy

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

A cuánto cerró el dólar ayer

  • Mayorista: $1402,00
  • Oficial: $1422,09
  • Blue: $1435,00
  • Tarjeta: $1848,72
  • MEP: $1445,84
  • CCL: $1495,58
Por Iñaki Zubiaur
Más leídas
  1. El duro reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos durante la pandemia
    1

    El reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos: “Mi hermana murió en pandemia y la vi de lejos”

  2. Milei le dio otro golpe al Instituto de la Yerba para “impedir su intromisión” en el mercado
    2

    Decreto: Milei le dio otro golpe al Instituto de la Yerba para “impedir su intromisión” en el mercado

  3. El nombre de Fernández Sagasti divide aguas en el peronismo, que redefine su mapa de poder en el Senado
    3

    El futuro de la Corte: el nombre de Fernández Sagasti divide aguas en el peronismo, que redefine su mapa de poder en el Senado

  4. La guerra de los intereses materiales
    4

    La guerra de los intereses materiales

Cargando banners ...