Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 23 de septiembre
Ayer, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1475 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1438,30 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1383,34Venta$1438,30
Dólar blue
Compra$1455,00Venta$1475,00
Dólar tarjeta
Venta$1869,79
Dólar turista
Venta$1869,79
Dólar MEP
Venta$1426,34
Dólar mayorista
Venta$1408,00
Euro
Compra$1600,00Venta$1700,00
El impacto de los dichos del secretario del Tesoro de Estados Unidos
Scott Bessent dijo que “la Argentina es un aliado de importancia sistémica para Estados Unidos en América Latina. Y el Tesoro de Estados Unidos está preparado para hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina. Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa (...)”.
Para entender el peso de estas declaraciones, que han sido de impacto en el mercado y llevaron a la baja del riesgo país junto con la del dólar y un alza de las acciones, es necesario detenerse en la lógica de la crisis que venía sobrellevando Milei. Todo nace de un objetivo sacralizado por el Presidente: bajar la inflación como sea. Una de las herramientas principales que usaron Milei y Luis Caputo, ministro de Economía, para lograrlo fue apelar a una receta clásica de la Argentina: mantener el dólar barato para que una depreciación de la moneda no termine trasladándose a los precios y reponga aquella inflación, que es el trofeo que el oficialismo planea exhibir durante las elecciones del mes de octubre.
Milei llegó a Nueva York en medio de una fuerte expectativa por un posible salvataje financiero de EE.UU.
El Presidente llegó esta mañana a Nueva York, fortalecido por el respaldo explícito de Estados Unidos. Su agenda se centra en asegurar progresos hacia un posible salvataje financiero. Se anticipa que los primeros resultados de estas gestiones se verán en el encuentro que mantendrá con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
De cuánto fue la inflación de agosto
La inflación —podría decirse— sigue flotando dentro de la banda. Por debajo del techo del 2% mensual y por encima del piso que tocó este año, en mayo, de 1,5%. En agosto, avanzó 1,9%, unas décimas menos que lo que esperaba el mercado y sin un traslado a precios del salto que mostró el dólar a fines de julio y a comienzos del mes pasado.
Este último dato es significativo para el Gobierno. Es que, luego de la categórica derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, la divisa norteamericana dio un salto de casi $50 en lo que fue un lunes negro en el mercado. El IPC de septiembre se conocerá el 14 de octubre, solo unos días antes de que se celebren las legislativas nacionales.
Dólar: a cuánto cotizó cada tipo de cambio el lunes
- Dólar oficial (Banco Nación): $1430.
- Dólar blue: $1475.
- Dólar MEP: $1426,34.
- Dólar Tarjeta: $1869,79.
- Dólar CCL: $1440,87.
