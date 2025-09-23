Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 23 de septiembre

Scott Bessent dijo que “la Argentina es un aliado de importancia sistémica para Estados Unidos en América Latina. Y el Tesoro de Estados Unidos está preparado para hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina. Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa (...)”.

Para entender el peso de estas declaraciones, que han sido de impacto en el mercado y llevaron a la baja del riesgo país junto con la del dólar y un alza de las acciones, es necesario detenerse en la lógica de la crisis que venía sobrellevando Milei. Todo nace de un objetivo sacralizado por el Presidente: bajar la inflación como sea. Una de las herramientas principales que usaron Milei y Luis Caputo, ministro de Economía, para lograrlo fue apelar a una receta clásica de la Argentina: mantener el dólar barato para que una depreciación de la moneda no termine trasladándose a los precios y reponga aquella inflación, que es el trofeo que el oficialismo planea exhibir durante las elecciones del mes de octubre.