Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 9 de septiembre
La divisa paralela que se comercializa en el mercado informal opera a $1435,17 para la venta; en tanto, el oficial se ubica en los $1385 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1382,25Venta$1435,17
Dólar blue
Compra$1355,00Venta$1385,00
Dólar tarjeta
Venta$1865,72
Dólar turista
Venta$1865,72
Dólar MEP
Venta$1433,71
Dólar mayorista
Venta$1408,00
Euro
Compra$1600,00Venta$1700,00
De cuánto fue la inflación en CABA
Los números oficiales de la ciudad de Buenos Aires muestran que la inflación en agosto se desaceleró luego de dos meses de subas. Por la caída de los precios estacionales (-2,7%) el IPC porteño fue del 1,6% el mes pasado.
El indicador se ubicó 0,9 puntos porcentuales por debajo del dato de julio (2,5%) y llevó la inflación acumulada en los primeros siete meses del año al 20%. En la medición interanual, el alza del costo de vida llegó al 37,4%.
Criptomonedas: la última cotización de bitcoin en dólares
Bitcoin (BTC) cotiza hoy a US$112.993,51. Es la criptomoneda más importante de la actualidad, y cada vez es más aceptada en todo el mundo para comprar productos y servicios.
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
Qué dijo Javier Milei de la economía después de la derrota en provincia de Buenos Aires
Luego de aceptar una “clara derrota” en el terreno político,Javier Milei reafirmó el rumbo económico de su gobierno. “Por otra parte, más allá de este resultado electoral, también quiero señalarle a todos los argentinos queel rumbo por el que fuimos elegimos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar”, sentenció el Presidente
Dólar: así cerraron los principales tipos de cambio ayer
- Dólar oficial: $1435,17.
- Dólar blue: $1385.
- Dólar MEP: $1433,71.
- Dólar Tarjeta: $1865,72.
