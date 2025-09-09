Milei está reunido con la mesa política nacional: definen cómo será la convocatoria a los gobernadores

El primero en llegar fue el presidente Javier Milei, con paso firme y sin mirar al patio de las Palmeras, donde lo aguardaban los periodistas. El último, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, con paso cansino y detrás de Martín Menem, quien subió las escaleras hacia el primer piso a los saltitos, saco en mano y con una media sonrisa.

Puntual, el Presidente inauguró a las 9.30 el cónclave de la mesa política nacional ampliada, uno de los coletazos directos de la sonora derrota electoral bonaerense del domingo a manos de Fuerza Patria. Habrá, a las 14, otra reunión, la de la mesa electoral bonaerense, distrito que hasta el domingo manejaba el armador Sebastián Pareja y que se ampliará ahora con la participación de otros sectores del Gobierno.

En medio de la tensión por la reacción de los mercados y mientras continúan los rumores de cambios de nombres en el gabinete, participan también de la reunión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el portavoz presidencial, Manuel Adorni, y el asesor presidencial Santiago Caputo, que parece haber ganado terreno luego del fracaso del tándem Karina Milei-Pareja en el escenario bonaerense. De todos modos, Pareja fue recibido ayer en Casa Rosada por el subsecretario y armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, un gesto entendido como una ratificación, al menos temporaria, para la continuidad de ambos en el elenco oficialista.

La llegada, esta mañana, de Martín Menem a la Casa Rosada Camila Godoy

Otro de los anuncios que salió ayer de la segunda de las dos reuniones de gabinete encabezadas por el Presidente fue la convocatoria a los gobernadores para una ronda de diálogo, con el objetivo de sanear vínculos que, en algunos casos, venían tensos y quedaron severamente dañados durante las negociaciones por el cierre de listas.

Fuentes oficiales afirmaron a LA NACION que Francos y el vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán, iban a comenzar en la jornada de hoy con sondeos informales a los mandatarios, incluidos algunos que venían apoyando a la Casa Rosada en el Congreso y dejaron de hacerlo. Las fuentes afirmaron que luego de estos primeros contactos se decidirá si la convocatoria se realiza en conjunto o si Francos sostiene reuniones por separado con cada uno de los mandatarios provinciales.

Las definiciones de ayer llegaron luego de un día agitado para los mercados, con subas del riesgo país y el dólar, sumadas a la baja generalizada de las acciones argentinas en Wall Street. En las reuniones, según trascendió, se descartaron cambios inminentes en el Gabinete, más allá de las anunciadas partidas de Bullrich, de Seguridad, y de Luis Petri, de Defensa, luego de las elecciones de octubre. Sus salidas se sumarían a la del portavoz Adorni, electo legislador porteño en las elecciones del 18 de mayo pasado.

Mañana, según se informó, Milei volverá a reunir a su Gabinete, en lo que será el tercer día consecutivo de frenética actividad en la Casa Rosada, en busca de una reacción política a la derrota por 13 puntos a manos del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.