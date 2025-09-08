Qué dijo Javier Milei de los resultados de las elecciones de Buenos Aires 2025

Tras conocerse los resultados de los comicios en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei se dirigió a sus seguidores desde el búnker en La Plata, y reconoció su derrota contra el peronismo en Buenos Aires.

Acompañado por Karina Milei, Santiago Caputo, Patricia Bullrich y otros funcionarios del gobierno, el Presidente pronunció un discurso donde analizó el escenario político y delineó los pasos a seguir en su gestión.

El discurso completo de Javier Milei tras la derrota en PBA

¿Qué dijo Javier Milei sobre los resultados en Buenos Aires?

Milei reconoció una “clara derrota” en el plano político. “Lo que hay que ser claro es que, sin ninguna duda, en el plano político hoy tuvimos una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados y hoy los resultados no han sido positivos. Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”, remarcó el Presidente.

Milei tras la derrota

El mandatario también analizó el desempeño de las fuerzas políticas en la provincia. “Al mismo tiempo, cuando uno mira estos resultados que están surgiendo, lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de tipo ejecutivas“.

“Es decir, ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente y, por lo tanto, como veníamos señalando recurrentemente, esto iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos, porque ellos básicamente hicieron la mejor de las elecciones que podían hacer posible, porque estaban en juego sus cargos y sus distritos.”, explicó el Presidente, en referencia al desempeño del peronismo en la provincia.

Javier Milei reconoció la derrota ante el peronismo en la provincia de Buenos Aires Gustavo Garello - AP

El análisis del gobierno tras los resultados

A pesar del resultado adverso, el mandatario se mostró optimista de cara al futuro. “Este es un piso con el que vamos a empezar a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales. Naturalmente, a medida que vayamos completando los resultados, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y naturalmente eso conlleva una profunda autocrítica. Donde aquellas cosas que nos hayamos equivocado, las vamos a corregir, no hay opción de repetir los errores, de cara al futuro, vamos a corregir todos nuestros errores”, afirmó.

El Presidente también se comprometió a corregir los errores de su gestión. “Por otra parte, más allá de este resultado electoral, también quiero señalarle a todos los argentinos que el rumbo por el que fuimos elegimos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar”, sentenció el Presidente para reafirmar su compromiso con el programa económico y político que lo llevó a la presidencia.

Mario Lugones, Patricia Bullrich, Karina Milei y Manuel Adorni acompañaron a Javier Milei durante su discurso Gustavo Garello - AP

El resultado de las elecciones por sección electoral

A continuación, se detallan los resultados por sección electoral:

Primera Sección Electoral: Fuerza Patria obtuvo el 47,49% de los votos, mientras que Alianza LLA alcanzó el 36,88%.

Fuerza Patria obtuvo el 47,49% de los votos, mientras que Alianza LLA alcanzó el 36,88%. Segunda Sección Electoral: Fuerza Patria lideró con el 35,42%, seguido por Alianza LLA con el 29,79%.

Fuerza Patria lideró con el 35,42%, seguido por Alianza LLA con el 29,79%. Tercera Sección Electoral: Fuerza Patria se impuso con el 53,97%, superando a Alianza LLA que obtuvo el 28,43%.

Fuerza Patria se impuso con el 53,97%, superando a Alianza LLA que obtuvo el 28,43%. Cuarta Sección Electoral: Fuerza Patria alcanzó el 40,34%, mientras que Alianza LLA llegó al 30,3%.

Fuerza Patria alcanzó el 40,34%, mientras que Alianza LLA llegó al 30,3%. Quinta Sección Electoral: Alianza LLA lideró con el 42,04%, seguido por Fuerza Patria con el 37,47%.

Alianza LLA lideró con el 42,04%, seguido por Fuerza Patria con el 37,47%. Sexta Sección Electoral: Alianza LLA obtuvo el 41,75%, superando a Fuerza Patria que alcanzó el 34,15%.

Alianza LLA obtuvo el 41,75%, superando a Fuerza Patria que alcanzó el 34,15%. Séptima Sección Electoral: Fuerza Patria se impuso con el 38,23%, mientras que Alianza LLA llegó al 32,84%.

Fuerza Patria se impuso con el 38,23%, mientras que Alianza LLA llegó al 32,84%. Octava Sección Electoral: Fuerza Patria lideró con el 44,09%, seguido por Alianza LLA con el 36,49%.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.