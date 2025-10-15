Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 15 de octubre

El mandatario estadounidense recibió a Milei para una reunión en la que se discutió acuerdos comerciales y el auxilio financiero que el gobierno estadounidense le dio a la Argentina. De todos modos, Trump sorprendió al señalar un condicionamiento de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.“Si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos con la Argentina”, advirtió el anfitrión, en una inédita conferencia de prensa de casi una hora delante de la comitiva argentina.

Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral