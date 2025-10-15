Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 15 de octubre
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1420 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1392,41 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1339,39Venta$1392,41
Dólar blue
Compra$1400,00Venta$1420,00
Dólar tarjeta
Venta$1810,13
Dólar CCL
Venta$1474,69
Dólar MEP
Venta$1446,07
Dólar mayorista
Venta$1374,00
Euro
Compra$1520,00Venta$1620,00
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
- Mayorista: $1374
- Oficial: $1392,41
- Blue: $1420
- Tarjeta: $1810,13
- MEP: $1446,07
- CCL: $1474,69
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
Trump recibió a Milei en Washington
El mandatario estadounidense recibió a Milei para una reunión en la que se discutió acuerdos comerciales y el auxilio financiero que el gobierno estadounidense le dio a la Argentina. De todos modos, Trump sorprendió al señalar un condicionamiento de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.“Si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos con la Argentina”, advirtió el anfitrión, en una inédita conferencia de prensa de casi una hora delante de la comitiva argentina.
Dólar hoy: a cuánto cerró el oficial ayer
La divisa minorista cerró ayer, martes 14 de octubre, a $1339,39 para la compra y a $1392,41 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1385 para la venta.
Más notas de Dólar blue
- 1
Japón venció a Brasil por primera vez en la historia y tras remontar un 2-0
- 2
El piropo de Donald Trump a una periodista argentina y el furcio sobre la presidencia de Milei
- 3
El eje de la terapia con los rehenes y las “preguntas prohibidas”, según una psicóloga del equipo israelí
- 4
Un presidente como nunca se vio