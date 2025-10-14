Trump recibe a Milei tras el auxilio financiero a la Argentina y condiciona su apoyo al resultado electoral

WASHINGTON.–A las 13.38 local, con casi 40 minutos de demora, Donald Trump recibió a Javier Milei en la puerta de la Casa Blanca bajo la atenta mirada de The Color Guard, que le dio la bienvenida a la comitiva argentina. Se dieron un apretón de manos y posaron brevemente para la foto. “Encantado de que esté aquí”, lanzó Trump a los periodistas tras recibir Milei. Luego, delante de prensa, el norteamericano dijo: “Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones. Si a la Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos”.

Estaba previsto que el encuentro de los presidentes fuera en el Salón Oval. Sin embargo, transcurre un almuerzo entre los equipos de trabajo.

Previo al almuerzo, hubo un intercambio entre los equipos con la presencia de los periodistas y se habilitó una serie de preguntas. Trump volvió a respaldar a Milei de cara a las elecciones. También lo hizo Scott Bessent, el secretario del Tesoro. “Es un honor tenerte acá”, le dio la bienvenida el presidente norteamericano. Y reforzó: “Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones. Milei debe ganar, está haciendo lo correcto”.

Bessent intervino ante una pregunta que un periodista le hizo a Trump sobre China para contradecirse y decir que no había condicionado la ayuda financiera a que la Argentina interrumpa sus relaciones con el país asiático. Luego, Trump advirtió: “Hay que tener cuidado con China a veces se pone en una postura muy dura”.

“Quiero ver la Argentina exitosa y creo que el liderazgo de Milei lo puede lograr. Va en la dirección correcta”, dijo Trump, que respaldó un eventual proyecto de dolarizar la economía argentina, aunque señaló: “Estamos contentos con la moneda argentina”.

El almuerzo de Trump y Milei junto con sus equipos en la Casa Blanca ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Luego, Milei tomó la palabra y agradeció el apoyo. “Gracias al gran liderazgo suyo, Trump, ha logrado conseguir la paz en Medio Oriente”, abrió el mandatario argentino. Y agregó: “Quiero agradecer también al secretario Bessent por la ayuda para resolver el problema de liquidez y los ataques de nuestros opositores. Nos permite transitar una ruta para ir tranquilos”.

“Encantado de que esté aquí”: Trump a los periodistas tras recibir a Milei en la Casa Blanca

La cumbre se concreta tras el auxilio financiero que desplegó Estados Unidos la semana pasada y en plena cuenta regresiva para las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.

Más allá de la expectativa por la posibilidad de nuevos avances en la relación bilateral -desde temas comerciales e inversiones a nuevos detalles del auxilio financiero del Tesoro norteamericano-, una alta fuente del Gobierno al tanto del diseño de la agenda del encuentro en la Casa Blanca señaló a LA NACION que no se esperan anuncios de peso.

Un acuerdo comercial con Estados Unidos podría incluir la exención o reducción de aranceles-hoy afectados por la tarifa base universal de 10% que implementó Trump- para varios productos argentinos. Distintos funcionarios argentinos, en Buenos Aires y en Washington, trabajan desde hace meses en ese sentido para conseguir beneficios comerciales de parte de la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump saluda al presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca, el martes 14 de octubre de 2025 Alex Brandon - AP

“Habrá una avalancha de dólares. Nos van a salir los dólares hasta por las orejas”, se entusiasmó Milei en la previa de su viaje a Washington, al hacer referencia a las posibles inversiones que podrían llegar en los próximos años a la Argentina en varios sectores.

Un entusiasmo similar reflejó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación del Estado. “Vamos a tener un acuerdo comercial bastante inédito dentro de Estados Unidos y ese acuerdo va a permitir a ciertos sectores de nuestra economía tener un acceso privilegiado al mercado norteamericano“, dijo Sturzenegger.

El ministro de Economía, Luis Caputo, que la semana pasada estuvo aquí para negociar el auxilio financiero ante la aproximación de los vencimientos de deuda y la alta demanda de dólares en la Argentina, es parte de la comitiva presidencial junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; el canciller Gerardo Werthein, el embajadorAlec Oxenford.

The Color Guard, en la Casa Blanca, a la espera de la llegada de Milei

Milei y su comitiva llegaron a la madrugada de este martes a Washington. Están alojados en Blair House, la residencia oficial de huéspedes del presidente de Estados Unidos, un lugar con casi dos siglos de historia y un papel central en la política exterior norteamericana. La comitiva argentina se trasladó desde Blair House a la Casa Blanca en una camioneta negra de la que flameaban banderines de ambos países.

Tras el encuentro con Trump, el Presidente participará por la tarde (a partir de las 16, hora local) de una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca en la que el líder republicano le otorgará -en forma póstuma- la Medalla de la Libertad al activista conservador Charlie Kirk, asesinado de un balazo el 10 de septiembre pasado en Utah.

El Presidente y su comitiva tienen previsto emprender esta noche el regreso a Buenos Aires, donde arribarán el miércoles, a las 8.

Noticia en desarrollo