Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 10 de octubre
Por el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, hoy el mercado cambiario permanece cerrado y el único tipo de cambio que opera es el dólar cripto; ¿a cuánto cerró la moneda estadounidense el jueves?
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1403,54Venta$1459,28
Dólar blue
Compra$1455,00Venta$1475,00
Dólar tarjeta
Venta$1897,06
Dólar CCL
Venta$1456,98
Dólar MEP
Venta$1441,65
Dólar mayorista
Venta$1420,00
Euro
Compra$1590,00Venta$1690,00
Estados Unidos acordó un swap de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central
Luego de cuatro días de negociaciones en Washington con el equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó este jueves que ya intervinieron en el mercado de cambios con la compra directa de pesos argentinos y que finalizaron un acuerdo de swap de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central (BCRA). Se trata de un auxilio financiero crucial para el Gobierno de cara a la recta final para las elecciones legislativas del 26 de octubre.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
Esta fue la cotización de cada una de las divisas el jueves 9 de octubre, que fue el último día hábil del mercado cambiario:
- Mayorista: $1420
- Oficial: $1459,28
- Blue: $1475
- Tarjeta: $1897,06
- MEP: $1441,65
- CCL: $1456,98
