LA NACION
en vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 10 de octubre

Por el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, hoy el mercado cambiario permanece cerrado y el único tipo de cambio que opera es el dólar cripto; ¿a cuánto cerró la moneda estadounidense el jueves?

La cotización del dólar este viernes 10 de octubre
La cotización del dólar este viernes 10 de octubreFreepik

Cotización del dólar de hoy

Estados Unidos acordó un swap de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central

Guillermo Idiart

Luego de cuatro días de negociaciones en Washington con el equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó este jueves que ya intervinieron en el mercado de cambios con la compra directa de pesos argentinos y que finalizaron un acuerdo de swap de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central (BCRA). Se trata de un auxilio financiero crucial para el Gobierno de cara a la recta final para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El Tesoro de Estados Unidos confirmó el swap por US$20.000 millones
El Tesoro de Estados Unidos confirmó el swap por US$20.000 millones

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer

Esta fue la cotización de cada una de las divisas el jueves 9 de octubre, que fue el último día hábil del mercado cambiario:

  • Mayorista: $1420
  • Oficial: $1459,28
  • Blue: $1475
  • Tarjeta: $1897,06
  • MEP: $1441,65
  • CCL: $1456,98
Por Agustina Parise
Más leídas
  1. El emotivo gesto del plantel de Sevilla y de Almeyda con la mujer de uno de sus futbolistas tras superar el cáncer
    1

    Matías Almeyda y el emotivo gesto del plantel de Sevilla con la mujer de uno de los futbolistas que superó un cáncer

  2. La IA combinó a todos los superhéroes en uno solo y el resultado es sorprendente
    2

    Le pedimos a la IA que combine a todos los superhéroes en uno solo: mirá el resultado

  3. Críticas de un premio Nobel de Economía al salvataje de Donald Trump a Javier Milei
    3

    Críticas de un premio Nobel de Economía al salvataje de Donald Trump a Javier Milei

  4. El DT piensa en darles pista a otros nombres para que los "intocables" no bajen la guardia rumbo al Mundial
    4

    Scaloni busca un 5: los nombres que maneja para que los “intocables” de hoy no bajen la guardia rumbo al Mundial

Cargando banners ...