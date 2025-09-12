Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 12 de septiembre
El jueves, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal operó a $1410 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1445 para la misma operación en el Banco Nación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1393,45Venta$1445,43
Dólar blue
Compra$1390,00Venta$1410,00
Dólar tarjeta
Venta$1879,06
Dólar turista
Venta$1879,06
Dólar MEP
Venta$1439,61
Dólar mayorista
Venta$1433,00
Euro
Compra$1625,00Venta$1725,00
Qué dijo Martín Redrado tras la derrota electoral del Gobierno
El economista expresó en LN+ que hay un agotamiento de la primera etapa del proceso económico, de la “motosierra”. Si bien destacó que la gestión de Milei consiguió buenos logros, en tanto lo económico —refiriéndose al control del déficit, el equilibro presupuestario y la desregulación, por ejemplo—, Redrado insistió en que este tendría que ser un medio para un fin: “Hay que plantear una hoja de ruta con un horizonte”.
El expresidente del Banco Central sostuvo que Milei debería plantear qué es lo que se viene después del 26 de octubre, el día de las elecciones nacionales. “Decime cómo viene la segunda etapa, qué vas a hacer después de ganar las elecciones; cómo va a ser la reforma impositiva, ¿vas a bajar impuestos? ¿Vas a bajar las retenciones? ¿Cómo vamos a ampliar la base de tributación? Ganamos y vamos a hacer tal política”, expresó.
De cuánto fue la inflación de agosto
La inflación -podría decirse- sigue flotando dentro de la banda. Por debajo del techo del 2% mensual y por encima del piso que tocó este año, en mayo, de 1,5%.En agosto, avanzó 1,9%,unas décimas menos que lo que esperaba el mercado y sin un traslado a precios del salto que mostró el dólar a fines de julio y a comienzos del mes pasado. Este último dato es significativo para el Gobierno. Es que, luego de la categórica derrota electoral en la provincia de Buenos Aires el domingo, la divisa norteamericana dio un salto de casi $50 en lo que fue un lunes negro en el mercado. El IPC de septiembre se conocerá el 14 de octubre a solo unos días de que se celebren las legislativas nacionales.
Dólar: a cuánto cerró cada tipo de cambio ayer
- Dólar oficial: $1445,43.
- Dólar MEP: $1439,61.
- Dólar Tarjeta: $1879,06.
- Dólar blue: $$1410,00.
