Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 24 de octubre

Un swap es un intercambio de monedas entre dos países. En este caso, el Banco Central recibirá dólares y le entregará pesos al gobierno estadounidense, con el compromiso de devolverlos en un plazo determinado. Si el BCRA utiliza los dólares, deberá pagar una tasa de interés.

Este lunes, el Banco Central anunció la firma del acuerdo de estabilización cambiaria —que establece los términos para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas— con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El monto establecido es de hasta US$20.000 millones y busca reforzar la posición de reservas internacionales del país. El anuncio se realizó una semana antes de las elecciones legislativas nacionales.