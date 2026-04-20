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Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este lunes 20 de abril
El viernes pasado la divisa oficial cerró a $1390 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1405 para la misma operación
El viernes pasado la divisa oficial cerró a $1390 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1405 para la misma operación
Compra$1340,00Venta$1390,00
Compra$1390,00Venta$1410,00
Venta$1807,00
Venta$1439,38
Venta$1399,07
Venta$1364,50
Compra$1550,00Venta$1650,00
El viernes 16 de abril fue el último día hábil del mercado cambiario. En ese contexto, el dólar oficial cerró a $1390 para la venta, mientras que el blue se ubicó en $1405 para la misma operación.
La divisa minorista cerró este 17 de abril, que fue el último día hábil del mercado cambiario, a $1340 para la compra y a $1390 para la venta.