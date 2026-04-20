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Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este lunes 20 de abril

El viernes pasado la divisa oficial cerró a $1390 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1405 para la misma operación

A cuánto cotiza el dólar hoy (imagen ilustrativa generada con IA)
A cuánto cotiza el dólar hoy (imagen ilustrativa generada con IA)Gemini

Cotización del dólar de hoy

El viernes 16 de abril fue el último día hábil del mercado cambiario. En ese contexto, el dólar oficial cerró a $1390 para la venta, mientras que el blue se ubicó en $1405 para la misma operación.

¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes pasado?

La divisa minorista cerró este 17 de abril, que fue el último día hábil del mercado cambiario, a $1340 para la compra y a $1390 para la venta.

Por Edith Cantizano
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