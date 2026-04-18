Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 18 de abril
La cotización de la moneda estadounidense se mantiene igual que el último día hábil; cómo fue el comportamiento de la divisa informal y los dólares financieros
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Este sábado 18 de abril no hay actividad en el mercado financiero y, tanto para el dólar oficial como para el dólar blue se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy
En la última jornada hábil, el dólar oficial, en las pizarras del Banco Nación, cotizó a $1340 para la compra y $1390 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy
En tanto, el dólar blue, que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1390 para la compra y $1410 para la venta.
A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL hoy
El valor de los dólares financieros, categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.
El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor:
- Dólar MEP: $1399,07
- Dólar CCL: $1439,38
Los pasos para comprar dólares por home banking
A partir de la salida del cepo cambiario, los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking. En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.
- Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.
- Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.
- Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.
- Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.
¿De cuánto fue la inflación de marzo?
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de marzo este martes 14 de abril. La inflación volvió a acelerarse, lleva diez meses sin bajar y fue de 3,4%. Se trata de la más alta en lo que va de 2026.
En el primer trimestre, acumuló 9,4%, casi la variación esperada para todo el año por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su proyecto de presupuesto. El Gobierno y los economistas privados creen que en este mes finalmente se ralentizará.
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