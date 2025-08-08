Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 8 de agosto

Cotización del dólar de hoy

07:43 | ¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

07:22 | ¿De cuánto fue la inflación de junio?

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1,6% por ciento en junio. De esa forma, la suba de precios se ubicó apenas por encima de mayo (1,5%), pero por debajo de lo esperado por el mercado. Según el organismo estadístico, la inflación acumuló 15,1% en el primer semestre de 2025. En tanto, sumó 39,4% en los últimos 12 meses.

El anuncio del IPC de junio por parte del INDEC

07:00 | A cuánto cerró el dólar oficial ayer

La divisa minorista cerró este jueves a $1297,75 para la compra y $1339,62 para la venta. El dólar oficial se ubicó en los $1340 para venta en el Banco Nación.