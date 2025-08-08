Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 8 de agosto
El jueves la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1325 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1339,62 para la misma operación
2 minutos de lectura
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1297,75Venta$1339,62
Dólar blue
Compra$1305,00Venta$1325,00
Dólar tarjeta
Venta$1741,51
Dólar turista
Venta$1741,51
Dólar MEP
Venta$1329,13
Dólar mayorista
Venta$1327,00
Euro
Compra$1505,00Venta$1580,00
07:43 | ¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
07:22 | ¿De cuánto fue la inflación de junio?
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1,6% por ciento en junio. De esa forma, la suba de precios se ubicó apenas por encima de mayo (1,5%), pero por debajo de lo esperado por el mercado. Según el organismo estadístico, la inflación acumuló 15,1% en el primer semestre de 2025. En tanto, sumó 39,4% en los últimos 12 meses.
07:00 | A cuánto cerró el dólar oficial ayer
La divisa minorista cerró este jueves a $1297,75 para la compra y $1339,62 para la venta. El dólar oficial se ubicó en los $1340 para venta en el Banco Nación.
