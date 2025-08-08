LA NACION
EN VIVO

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 8 de agosto

El jueves la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1325 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1339,62 para la misma operación

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Agustina Parise
¿A cuánto está el dólar hoy, viernes 8 de agosto?
¿A cuánto está el dólar hoy, viernes 8 de agosto?Freepik

Cotización del dólar de hoy

07:43 | ¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

07:22 | ¿De cuánto fue la inflación de junio?

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1,6% por ciento en junio. De esa forma, la suba de precios se ubicó apenas por encima de mayo (1,5%), pero por debajo de lo esperado por el mercado. Según el organismo estadístico, la inflación acumuló 15,1% en el primer semestre de 2025. En tanto, sumó 39,4% en los últimos 12 meses.

El anuncio del IPC de junio por parte del INDEC
El anuncio del IPC de junio por parte del INDEC

07:00 | A cuánto cerró el dólar oficial ayer

La divisa minorista cerró este jueves a $1297,75 para la compra y $1339,62 para la venta. El dólar oficial se ubicó en los $1340 para venta en el Banco Nación.

Por Agustina Parise
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Cómo le fue a Pampita en su segundo programa y a Mario Pergolini con Moria Casán
    1

    Rating: cómo le fue a Pampita en su segundo programa y a Mario Pergolini con Moria Casán

  2. Conmoción en el automovilismo por la muerte de Matilde Itzcovich, joven promesa del karting
    2

    Conmoción en el automovilismo por la muerte de Matilde Itzcovich, joven promesa de 16 años

  3. La cadena uruguaya que se sube a la pelea para quedarse con Carrefour
    3

    Primer candidato de afuera: la uruguaya Tienda Inglesa se sube a la pelea para quedarse con Carrefour

  4. Los Simeone: la drástica decisión de Gianluca y el cambio de rumbo de Giovanni
    4

    Los Simeone: la drástica decisión de Gianluca y el cambio de rumbo de Giovanni

Cargando banners ...