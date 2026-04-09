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Dólar hoy, dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotizan este jueves 9 de abril
Ayer la divisa oficial cerró a $1410 para la venta en el Banco Nación; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1390 para la misma operación
Ayer la divisa oficial cerró a $1410 para la venta en el Banco Nación; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1390 para la misma operación
Compra$1360,00Venta$1410,00
Compra$1370,00Venta$1390,00
Venta$1833,0
Venta$1478,85
Venta$1424,45
Venta$1387,50
Compra$1555,00Venta$1655,00
El miércoles el dólar oficial hoy descendió hasta los $1410 para la venta. En tanto, el blue bajó cinco pesos y se ubica en los $1390 para la misma operación.
La divisa minorista cerró el miércoles 8 de abril a $1360 para la compra y a $1410 para la venta.