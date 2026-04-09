LA NACION
en vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotizan este jueves 9 de abril

Ayer la divisa oficial cerró a $1410 para la venta en el Banco Nación; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1390 para la misma operación

Dólar: a cuánto cotiza hoy
Dólar: a cuánto cotiza hoyGemini

Cotización del dólar de hoy

El miércoles el dólar oficial hoy descendió hasta los $1410 para la venta. En tanto, el blue bajó cinco pesos y se ubica en los $1390 para la misma operación.

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró el miércoles 8 de abril a $1360 para la compra y a $1410 para la venta.

Más leídas
  1. Qué líneas de colectivos se sumarían al paro de la UTA este jueves
    1

    Qué líneas de colectivos se sumarían al paro de la UTA este jueves

  2. Qué llamó la atención a los especialistas sobre la operación de Adorni
    2

    Qué llamó la atención a los especialistas sobre la operación de Adorni

  3. Kast respaldó la soberanía argentina sobre Malvinas y desató una ola de críticas en Chile
    3

    Kast respaldó la soberanía argentina sobre Malvinas y desató una ola de críticas en Chile

  4. Un grupo danés llega a la Argentina con 40 tiendas y una inversión de US$50 millones
    4

    Bestseller desembarca en la Argentina con US$50 millones y un plan de 40 tiendas