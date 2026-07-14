Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este martes 14 de julio, minuto a minuto
La divisa oficial opera a $1505 para la venta; el dólar blue cotiza a $1510 para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1460,00Venta$1510,00
Dólar blue
Compra$1464,70Venta$1510,00
Dólar tarjeta
Venta$1963,00
Dólar CCL
Venta$1561,86
Dólar MEP
Venta$1517,73
Dólar mayorista
Venta$1488,00
Euro
Compra$1650,00Venta$1750,00
El dólar minorista cerró ayer en $1505 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1510 para la misma operación. El riesgo país se acerca a los 400 puntos y hoy se conoce el índice de inflación de junio.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
Criptomonedas: la última cotización de bitcoin en dólares
Bitcoin (BTC) cotiza hoy a US$62.859,22. Es la criptomoneda más importante de la actualidad, y cada vez es más aceptada en todo el mundo para comprar productos y servicios.
Cuáles son los tipos de dólares más utilizados
|Tipo de dólar
|De qué se trata
Dólar Oficial
Es la divisa que es controlada por el Banco Central (BCRA) y tiene dos canales: el minorista y el mayorista. El minorista es el tipo de cambio de referencia, que se toma de base para calcular otras cotizaciones del mercado. El mayorista, en cambio, es la cotización de referencia en el mercado exterior.
Dólar Blue
También denominado paralelo, es el nombre con el que se conoce a la moneda comprada en el mercado ilegal. Se trata de la forma más común de acceder a la divisa estadounidense para la mayoría de los argentinos, aunque está por fuera de los límites gubernamentales.
Dólar Tarjeta
El dólar tarjeta sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Desde que dejó de existir el impuesto PAIS, su valor se calcula solamente con el agregado del 30% de percepción a cuenta de Ganancias a la cotización del dólar minorista.
Dólar Mayorista
El dólar mayorista es el tipo de cambio gestionado por el BCRA que opera en el ámbito del comercio internacional. A diferencia del minorista (que sirve como base de cálculo general), el mayorista es la referencia específica para las transacciones entre bancos, empresas y el mercado externo.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
Durante la jornada del lunes 13 de julio, el dólar oficial cerró a $1455 para la compra y $1505 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.
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