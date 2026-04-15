Dólar hoy, dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotizan este miércoles 15 de abril
La divisa oficial opera a $1385 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubica en $1405 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1335,00Venta$1385,00
Dólar blue
Compra$1390,00Venta$1410,00
Dólar tarjeta
Venta$1800,50
Dólar CCL
Venta$1472,99
Dólar MEP
Venta$1412,09
Dólar mayorista
Venta$1364,00
Euro
Compra$1555,00Venta$1655,00
El Indec dio a conocer el dato de la inflación de marzo, que fue de 3,4%. El dólar oficial opera a $1385 para la venta, mientras que el blue se vende a $1405.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$2318,83. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
De cuánto fue la inflación de marzo
La inflación de marzo volvió a acelerarse, lleva diez meses sin bajar y fue de 3,4%. Se trata de la más alta en lo que va de 2026. En el primer trimestre, acumuló 9,4%, casi la variación esperada para todo el año por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su proyecto de presupuesto. El Gobierno y los economistas privados creen que en este mes se ralentizará.
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 14, 2026
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 3,4% en marzo con respecto de febrero y acumularon un alza de 9,4% en el añohttps://t.co/ALtx4h5Sbd pic.twitter.com/6COSfIep4J
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró este martes 14 de abril a $1335 para la compra y a $1385 para la venta.
- 1
El dólar acelera la baja, mientras el Banco Central extiende su racha de compra de reservas
- 2
Violentos incidentes cerca de la Gobernación, mientras Kicillof protestaba con intendentes en Buenos Aires
- 3
Cierra DFAC: la marca de la familia Karagozian que buscó vender ropa “a precio de fábrica”
- 4
Tras el discurso de Milei, empresarios valoran la señal de sostener el rumbo pero advierten por el impacto de la inflación