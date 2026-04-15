LA NACION
en vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotizan este miércoles 15 de abril

La divisa oficial opera a $1385 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubica en $1405 para la misma operación

A cuánto cotiza el dólar hoy (imagen ilustrativa generada con IA)
A cuánto cotiza el dólar hoy (imagen ilustrativa generada con IA)Gemini

Cotización del dólar de hoy

El Indec dio a conocer el dato de la inflación de marzo, que fue de 3,4%. El dólar oficial opera a $1385 para la venta, mientras que el blue se vende a $1405.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)

Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$2318,83. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).

De cuánto fue la inflación de marzo

Francisco Jueguen

La inflación de marzo volvió a acelerarse, lleva diez meses sin bajar y fue de 3,4%. Se trata de la más alta en lo que va de 2026. En el primer trimestre, acumuló 9,4%, casi la variación esperada para todo el año por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su proyecto de presupuesto. El Gobierno y los economistas privados creen que en este mes se ralentizará.

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró este martes 14 de abril a $1335 para la compra y a $1385 para la venta.

Por Agustina Parise y Edith Cantizano
Más leídas
  1. El dólar acelera la baja mientras el Banco Central extiende su racha de compra de reservas
    1

    El dólar acelera la baja, mientras el Banco Central extiende su racha de compra de reservas

  2. Violentos incidentes cerca de la Gobernación, mientras Kicillof protestaba con intendentes
    2

    Violentos incidentes cerca de la Gobernación, mientras Kicillof protestaba con intendentes en Buenos Aires

  3. Cierra la marca de la familia Karagozian que buscó vender ropa “a precio de fábrica”
    3

    Cierra DFAC: la marca de la familia Karagozian que buscó vender ropa “a precio de fábrica”

  4. Los empresarios valoran la señal de sostener el rumbo pero advierten por el impacto de la inflación
    4

    Tras el discurso de Milei, empresarios valoran la señal de sostener el rumbo pero advierten por el impacto de la inflación