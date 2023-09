escuchar

Septiembre inicia con una licitación de deuda sorpresa. Fuera del cronograma oficial, el Tesoro anunció la reapertura de algunos bonos, una jugada que desde el mercado entienden que es reflejo de la “necesidad urgente de financiamiento” tras los anuncios que hizo el Ministerio de Economía este domingo. En el mercado cambiario, las cotizaciones libres registran caídas de hasta $10.

En la última rueda de la semana, el dólar blue se vende a $703 en las calles de la City porteña. Significa una baja de $5 frente al cierre anterior (-0,7%), hilvanando la tercera jornada consecutiva en caída.

Esta tendencia también se observa en el dólar contado con liquidación (CCL) con cedears, segmento donde no impactan las intervenciones que realiza el Gobierno en el mercado de bonos. Hoy aparece en las pantallas del mercado de capitales a $770,17, unos $10 menos que ayer (-1,7%).

De esta manera, esta cotización volvió a ubicarse por debajo del pico de julio 2022 de $789 (ajustado por inflación) y se alejó al récord histórico de octubre 2020 a $873, según cálculos de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

El blue y el CCL caen por tercera rueda consecutiva Shutterstock

“¿Qué hay detrás de esta fuerte caída? No vemos drivers claros, por lo que no podemos determinar si este es el inicio de una tendencia a la baja o una pausa en la escalada. No obstante, creemos que ciertos jugadores institucionales estarían viendo puntos de entrada atractivos a los activos locales, provocando un desplome del CCL. Más allá de esto, remarcamos que estamos en un momento de muchísima incertidumbre política, la cual posiblemente se extenderá hasta el ballottage del 19 de noviembre, y que las perspectivas macro no fundamentan esta apreciación del peso”, agregaron.

En cambio, el dólar MEP se vende a $681,01 en horas cercanas al mediodía, un avance diario de $10 (+1,5%). De todas formas, hacia la última hora de operaciones, el Banco Central emite órdenes a través del mercado de bonos para bajar esta cotización y mantenerlo artificialmente estático al cierre del día.

El tipo de cambio mayorista sigue fijo en los $350,10, luego de que el Gobierno convalidara un salto devaluatorio del 22% durante el lunes posPASO. La brecha frente al blue es del 107% y, en contraste con el CCL, de 120%.

“El Tesoro abrirá hoy una licitación fuera del cronograma semestral establecido. Luego de mucho tiempo, se volvieron a incluir títulos ajustados por tipo de cambio oficial y DUALES, que ofrecen cobertura cambiaria o dual. En la actual coyuntura, estos títulos serían muy demandados por el mercado, lo que posibilitaría al Tesoro obtener fondos para financiar el incremento del gasto público que implicará el Plan Platita 2 anunciado esta semana”, agregaron desde Delphos Investment.

El dólar mayorista sigue fijo en los $350 Hernan Zenteno - La Nacion

Con el foco puesto en el mercado accionario, hoy la Bolsa porteña cotiza en las 654.807 unidades, apenas 0,2% más que ayer. En el panel líder, suben las acciones de Cablevisión Holding (+3,1%), Aluar (+2,7%) y Edenor (+2%).

Las acciones argentinas que operan en la Bolsa de Nueva York también tienden al alza. Los papeles de Mercado Libre lideran la rueda con un incremento del 2,4%, seguidos por Telecom Argentina (+1,9%) y Ternium (+1,7%).

En cambio, los bonos del último canje de deuda se tiñen de rojo. En el exterior, los Bonares se hunden hasta un 2,59% (AL29D) y los Globales, -5,41% (GD29D). El riesgo país permanece relativamente estable en los 2109 puntos básicos.

LA NACION