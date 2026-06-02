Inversiones en pesos: cuáles son las mejores opciones del mercado para hacer rendir al máximo el aguinaldo

En junio llega el pago del aguinaldo, una remuneración extra que reciben los trabajadores en relación de dependenci, un ingreso significativo porque representa el 50% de su remuneración más alta del último semestre. Mientras algunos aprovechan este dinero extra para hacer alguna compra o pagar deudas anteriores, el mercado financiero ofrece posibilidades para hacer alguna inversión y hacer rendir ese dinero, según el perfil de riesgo y el margen de ahorro de cada uno.

El aguinaldo presenta la posibilidad de invertir este ingreso extra y hacerlo rendir Shutterstock

A la hora de definir qué hacer con este ingreso extra, es clave entender el contexto económico actual. Juan Ignacio Bialet, gerente de Finanzas Personales del Grupo SBS, observó que la estabilidad del dólar reciente podría no ser sostenible si la inflación no cede. “Las oportunidades de inversión en curvas de pesos no son tan evidentes como meses atrás”, afirmó. Esto obliga al ahorrista a repensar si conviene seguir dolarizado o buscar alternativas que protejan el valor de compra ante una posible corrección.

En ese sentido, los Fondos Comunes de Inversión (FCI), los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) y las herramientas financieras en dólares se posicionan como las opciones de mayor protagonismo.

Inversiones conservadoras

Bialet destacó los FCI que incluyen activos de renta fija con una duración menor a un año para quienes sean optimistas sobre la trayectoria desinflacionaria. En cambio, para quienes perciben riesgos en los ajustes de precios relativos, sugirió inversiones con cobertura CER, ajustables según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Otra alternativa que ofreció son los bonos corporativos de empresas con mejor clasificación crediticia de duración media, y resaltó el bono de Pan American Energy que vence en 2032 y el de Pampa Energía con fecha límite en 2031. Al respecto, el gerente de Finanzas Personales del Grupo SBS señaló: “Preferimos deuda emitida por empresas energéticas y relacionadas a Vaca Muerta, un sector que debería funcionar más allá de vaivenes que puedan aparecer en la política argentina”.

Las ON de empresas energéticas involucradas en Vaca Muerta surgen con una alternativa atractiva para invertir el aguinaldo Sobrevolando Patagonia - Shutterstock

Desde IOL Inversiones rescataron los FCI Money Market para quienes “buscan optimizar rendimientos de corto plazo y mantener la disponibilidad inmediata del dinero”. A su vez, Damián Vlassich, team leader de Estrategias de Inversión de la firma, destacó los bonos soberanos y las obligaciones negociables de sectores estratégicos como energía y utilities para “perfiles conservadores orientados al resguardo en moneda dura”. En cuanto a la renta fija en dólares, el Bonar 2027 (AO27) mantiene su atractivo por su previsibilidad, el flujo de renta mensual y los vencimientos completos dentro del mandato de Javier Milei.

Damián Palais, asesor financiero de Cocos Gold, sugirió armar una cartera conservadora diversificada que incluye el AO27, un bono soberano en dólares con una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 5% anual y pago de intereses mensuales. “Al vencer antes de las elecciones presidenciales de 2027, permite cobrar y salir sin exposición al ruido electoral. El flujo mensual es un gran atractivo para quienes buscan renta constante”, detalló. A su vez, sumó una ON en dólares de Pampa Energia (MGCNO), con TIR del 5% anual y vencimiento en 2028.

Estrategias de mayor riesgo

Palais evaluó que una cartera moderada debe equilibrar la renta fija con la exposición a la renta variable internacional. En este marco, incorporó el bono soberano AO28 (TIR del 8% anual) para inversores dispuestos a “asumir algo más de incertidumbre política a cambio de una tasa significativamente más alta”, puesto que vence después de las elecciones presidenciales del año que viene. En cuanto a acciones, sugirió diversificar con papeles de empresas como Berkshire Hathaway, Mercado Libre y Microsoft.

A la hora de evaluar inversiones en Cedears, Microsoft es una de las empresas extranjeras que se destaca (AP Foto/Thibault Camus, Archivo) Thibault Camus - AP

Para un perfil agresivo, consideró el bono soberano AE38, que tiene “mayor potencial de apreciación si el contexto macro sigue mejorando”. En el plano local, se suman acciones de empresas como Pampa Energía e Irsa, ante la expectativa de una revalorización de estos activos rezagados.

En tanto, el equipo de IOL Inversiones distinguió el crecimiento sostenido del interés por Cedears y ETF, instrumentos que permiten invertir en compañías y mercados internacionales desde la Argentina. En el caso de empresas extranjeras, subrayó a Microsoft en el sector tecnológico y a Eli Lilly en el sector de la salud.

Por su parte, Bialet ponderó las inversiones en renta variable local de las empresas energéticas, como Vista Energy, Pampa Energía e YPF, con vistas para mediano y largo plazo. También resaltó Lithium Argentina (LAR) a pesar de las recientes subas porque “el litio va a seguir demandado”.