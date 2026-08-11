Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este martes 11 de agosto, minuto a minuto
La divisa oficial opera a $1520 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotiza a $1550 para esa operación; qué pasa con el MEP y el CC
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1470,00Venta$1520,00
Dólar blue
Compra$1503,50Venta$1550,00
Dólar tarjeta
Venta$1976,00
Dólar CCL
Venta$1585,41
Dólar MEP
Venta$1523,84
Dólar mayorista
Venta$1495,50
Euro
Compra$1720,00Venta$1780,00
La divisa oficial opera a $1520 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotiza a $1550 para esa operación; qué pasa con el MEP y el CCL.
A qué hora cierra el dólar
La cotización del dólar oficial, que es controlado por el Banco Central (BCRA), cierra los días hábiles a las 15, dado que funciona en horario bancario. Por su parte, el dólar blue al pertenecer al mercado ilegal, no tiene apertura y cierre definidos de forma oficial. Sin embargo, esta cotización paralela suele terminar la ronda cambiaria entre las 15 y las 16.
¿A cuánto cotiza el real?
Según el Banco Nación, la moneda brasileña se comercializa este martes a $289 para la compra y $304 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy
La divisa que se comercializa en el mercado cambiario informal se mantiene estable este martes. En ese sentido, el dólar blue se posiciona en $1503,50 para la compra y $1550 para la venta.
Dólar hoy en el BNA
La cotización del dólar este martes se mantiene sin cambios. El valor del dólar hoy, martes 11 de agosto, en BNA (Banco Nación Argentina) es de $1470 para la compra y $1520 para la venta.
Criptomonedas: la última cotización de bitcoin en dólares
Bitcoin (BTC) cotiza hoy a US$64.289,25. Es la criptomoneda más importante de la actualidad, y cada vez es más aceptada en todo el mundo para comprar productos y servicios.
A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL
- Dólar MEP: $1523,36
- Dólar CCL: $1583,20
A cuánto cotiza el dólar tarjeta
El dólar tarjeta sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Desde que dejó de existir el impuesto PAIS, su valor se calcula solamente con el agregado del 30% de percepción a cuenta de Ganancias a la cotización del dólar minorista. De esa forma, ahora cuesta $1976.
A cuánto llega el riesgo país
El riesgo país, el indicador elaborado por JP Morgan, llega este martes 11 de agosto a los 460 puntos.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy
La divisa minorista se mantiene estable en la apertura de la jornada cambiaria de este martes. El dólar oficial figura a $1470 para la compra y $1520 para la venta en el Banco Nación.
¿A qué hora abre el dólar?
Desde las 10 de la mañana, el Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. Por su parte, el valor de referencia del dólar blue suele conocerse un poco más tarde. Generalmente, entre las 11 y las 11.30, las financieras y cuevas de la City porteña comienzan a marcar el precio del dólar paralelo.
Cómo comprar dólares por home banking
- Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.
- Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.
- Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.
- Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$1894,63. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del lunes 10 de agosto a $1470 para la compra y $1520 para la venta.
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