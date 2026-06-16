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Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este martes 16 de junio, minuto a minuto

El último día hábil, la divisa oficial cerró a $1450 para la venta; el dólar blue se ubicaba en $1435 para esa operación

La cotización del dólar este martes 16 de junio
La cotización del dólar este martes 16 de junioShutterstock

Cotización del dólar de hoy

Tras el feriado sin movimientos financieros, el dólar oficial minorista cerró el viernes pasado a $1450 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1435 para la misma operación. El riesgo país continúa en descenso y vuelve a estar por debajo de los 500 puntos.

¿De cuánto fue la inflación de mayo?

Francisco Jueguen
Francisco Jueguen

La inflación volvió a registrar una desaceleración, por segundo mes consecutivo desde el pico de marzo y tras 10 meses previos difíciles para los precios, y marcó 2,1% en mayo. Fue una variación mejor a la esperada por el mercado, pese a que aún no logró perforar el piso de 2% mensual.

La suba de los precios acumuló un 14,7% en cinco meses. La inflación interanual se aceleró: pasó del 32,4% al 33,2% (hay que tener en cuenta que en mayo de 2025 el IPC había sido 1,5%). La inflación núcleo rompió el piso de 2%, y registró un 1,9%, cuatro décimas menos que en abril (2,3%).

A cuánto cerró el dólar oficial el viernes

Durante la jornada del viernes 12 de junio, el dólar oficial cerró a $1400 para la compra y $1450 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.

Por Edith Cantizano
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