Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este martes 16 de junio, minuto a minuto
El último día hábil, la divisa oficial cerró a $1450 para la venta; el dólar blue se ubicaba en $1435 para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1400,00Venta$1450,00
Dólar blue
Compra$1440,00Venta$1460,00
Dólar tarjeta
Venta$1885,00
Dólar CCL
Venta$1490,98
Dólar MEP
Venta$1450,36
Dólar mayorista
Venta$1428,00
Euro
Compra$1600,00Venta$1700,00
Tras el feriado sin movimientos financieros, el dólar oficial minorista cerró el viernes pasado a $1450 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1435 para la misma operación. El riesgo país continúa en descenso y vuelve a estar por debajo de los 500 puntos.
¿De cuánto fue la inflación de mayo?
La inflación volvió a registrar una desaceleración, por segundo mes consecutivo desde el pico de marzo y tras 10 meses previos difíciles para los precios, y marcó 2,1% en mayo. Fue una variación mejor a la esperada por el mercado, pese a que aún no logró perforar el piso de 2% mensual.
La suba de los precios acumuló un 14,7% en cinco meses. La inflación interanual se aceleró: pasó del 32,4% al 33,2% (hay que tener en cuenta que en mayo de 2025 el IPC había sido 1,5%). La inflación núcleo rompió el piso de 2%, y registró un 1,9%, cuatro décimas menos que en abril (2,3%).
A cuánto cerró el dólar oficial el viernes
Durante la jornada del viernes 12 de junio, el dólar oficial cerró a $1400 para la compra y $1450 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.
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