Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este martes 19 de mayo, minuto a minuto
La divisa oficial cerró la jornada a $1420; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubica en el mismo valor para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1370,00Venta$1420,00
Dólar blue
Compra$1400,00Venta$1420,00
Dólar tarjeta
Venta$1846,00
Dólar CCL
Venta$1485,24
Dólar MEP
Venta$1426,50
Dólar mayorista
Venta$1397,00
Euro
Compra$1570,00Venta$1670,00
El mercado cambiario volvió a mostrar movimientos y diferencias en las cotizaciones. Este martes 19 de mayo, el dólar oficial minorista cerró a $1420 para la venta, mientras que el dólar blue alcanzó el mismo valor para esa operación.
A cuánto cerró el dólar oficial el lunes 18 de mayo
Durante la jornada del lunes 18 de mayo, el dólar oficial cerró con una cotización de $1370 para la compra y $1420 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.
De cuánto fue la inflación de abril
La inflación de abril fue de 2,6%, un dato que representó un alivio para el Gobierno luego de diez meses consecutivos sin registrar una baja. El índice llegó en medio de un primer trimestre marcado por tensiones económicas y un escenario político atravesado por distintas controversias.
A pesar de la desaceleración mensual, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre alcanzó el 12,3%, una cifra que ya superó la meta anual prevista por el Ministerio de Economía para todo 2026, estimada en 10,1%.
¿A qué hora abre el dólar?
La cotización oficial del dólar comienza a conocerse desde las 10 de la mañana, momento en el que el Banco Central (BCRA) publica los valores de la divisa en sus versiones minorista y mayorista. En cambio, el precio del dólar blue suele definirse un poco más tarde, entre las 11 y las 11.30.
¿Qué es el dólar blue?
Conocido también como dólar paralelo, es la denominación que recibe la divisa estadounidense que se adquiere fuera del mercado formal. Aunque opera al margen de las regulaciones oficiales, continúa siendo una de las vías más utilizadas por gran parte de los argentinos para acceder al dólar.
Seguí leyendo
Restricciones. El Banco Central afirmó que no prevé remover el cepo para las empresas
Definición. El Banco Central afirmó que la desaceleración de la inflación explicó casi 40% de la baja de la pobreza en la gestión Milei
Dólar blue. La Justicia estimó que el perjuicio al Estado fue de US$607 millones y cuestionó el rol del Banco Central
- 1
Cómo se desactiva el Meta AI de WhatsApp: el límite que pocos conocen y por qué es importante hacerlo
- 2
Fue el “cerebro” del trío más famoso de la TV, conquistó al público con su mal genio y salvó a sus amigos de la ruina
- 3
In Memoriam del Martín Fierro 2026: así fue el sentido homenaje a las figuras que fallecieron durante el último año
- 4
Todos los looks de la alfombra roja de los Martín Fierro 2026