Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este martes 19 de mayo, minuto a minuto

La inflación de abril fue de 2,6%, un dato que representó un alivio para el Gobierno luego de diez meses consecutivos sin registrar una baja. El índice llegó en medio de un primer trimestre marcado por tensiones económicas y un escenario político atravesado por distintas controversias.

A pesar de la desaceleración mensual, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre alcanzó el 12,3%, una cifra que ya superó la meta anual prevista por el Ministerio de Economía para todo 2026, estimada en 10,1%.