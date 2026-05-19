Cepo al dólar: cómo afectan las restricciones cambiarias al funcionamiento de las empresas

El Banco Central (BCRA) afirmó que no prevé remover el cepo cambiario para las empresas. Así lo confirmaron su presidente, Santiago Bausili, y su vicepresidente, Vladimir Werning, en el marco de una conferencia de prensa que se llevó a cabo este pasado lunes.

Ante una consulta sobre las restricciones cambiarias para las empresas, Bausili señaló: “Los movimientos relacionados con el comercio exterior ya están liberados y a eso se sumó desde este año la liberalización para el giro de utilidades a partir de los balances 2025, lo que va a ayudar a destrabar decisiones de inversión. Para el resto, en relación con la posibilidad de que las empresas puedan pasar también a atesorar dólares, como las personas, no tenemos previsto hacer cambios”. En tanto, el funcionario recalcó que estas bases regulatorias podrían “quedar así”, tal como funciona en la actualidad.

Santiago Bausili aseguró que no habrá cambios en las restricciones cambiarias para las empresas JUAN MABROMATA - AFP

Estas restricciones cambiarias para las empresas limitan su acceso al mercado oficial de cambios para comprar dólares, cancelar deudas o girar divisas. Ahora, ¿cómo afecta este cepo al funcionamiento de las empresas? Por un lado, dificulta la importación de insumos, piezas o bienes intermedios necesarios para producir, lo que puede frenar la actividad o encarecer los costos.

También complica el manejo de pasivos en moneda extranjera porque limita refinanciar, pagar o girar divisas con normalidad, y eso vuelve más difícil cerrar contratos y financiar proyectos. Esto provoca mayor incertidumbre y desalienta decisiones de inversión y comercio exterior.

Por otro lado, puede generar brecha cambiaria y distorsiones de precios. Esto se da porque la compañía puede cobrar o pagar al dólar oficial, mientras parte de sus costos se mueve con otra referencia, lo que golpea la competitividad y hace más difícil calcular la rentabilidad real.

El Banco Central aplicó algunas flexibilizaciones en el cepo al dólar para las empresas en los últimos meses Ricardo Pristupluk

De todos modos, en los últimos meses el BCRA aplicó algunas flexibilizaciones. En enero de este año se habilitó a las compañías a acceder al dólar mayorista para precancelar deudas en moneda extranjera tomadas en el mercado local. Luego, en abril se ampliaron los plazos para liquidar divisas y se facilitó a las empresas los pagos financieros y la toma de coberturas para exposiciones en moneda extranjera distintas del dólar, que hasta ese entonces estaba vedada.

En ese sentido, en el Central creen que ya dieron pasos importantes en torno a las regulaciones cambiarias que limitaban a las empresas al normalizar los pagos de importaciones desde fines de 2024 y sumar desde este año la posibilidad de distribuir dividendos. La reticencia a avanzar hacia nuevas flexibilizaciones en las restricciones cambiarias para las empresas está relacionada con los acuerdos que el BCRA firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde se comprometió a acumular reservas, tras haber incumplido en las últimas dos revisiones dicha meta.