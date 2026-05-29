La lista de Scaloni para el Mundial: la base de Qatar con Messi, algunos ausentes y un par de sorpresas

La lista definitiva de la selección argentina para el Mundial 2026 confirma mucho más que una serie de nombres propios. Sin grandes sorpresas, Lionel Scaloni volvió a sostener la base que conquistó Qatar 2022 y respaldó, casi puesto por puesto, a un grupo que lleva varios años construyendo una identidad reconocible dentro de la cancha. Hay futbolistas que llegan con molestias físicas, otros que pelearon su lugar hasta último momento y también variantes capaces de adaptarse a distintos sistemas y funciones, una característica cada vez más valorada por el cuerpo técnico en tiempos de calendarios ajustados y poco margen de preparación. En ese escenario, la presencia de Lionel Messi, que disputará su sexto Mundial, aparece como el símbolo más fuerte de una convocatoria que no busca homenajear el pasado, sino sostener la continuidad de un proyecto que todavía quiere seguir compitiendo por todo.

Enzo Fernández, el futbolista de mejor nivel del seleccionado argentino en una liga competitiva, como la Premier League Aníbal Greco - La Nación

Scaloni, que en Qatar 2022 había sido uno de los últimos entrenadores en oficializar la convocatoria, volvió a esperar hasta último momento para confirmar la lista. En ambos casos hubo un motivo central: las dudas físicas. Esta vez, ocho de los nueve futbolistas que arrastraban molestias -entre ellos varios titulares, como Lionel Messi, Emiliano Martínez, Cristian Romero y Nahuel Molina- fueron ratificados dentro de los 26.

El único que quedó afuera fue Marcos Acuña, reemplazado por Facundo Medina, un futbolista especialmente valorado por su versatilidad para ocupar distintos puestos de la defensa y adaptarse a diferentes esquemas. El reglamento de esta Copa del Mundo, además, condiciona cualquier cambio de último momento: una vez presentada la nómina definitiva, solo podrán hacerse modificaciones hasta 48 horas antes del debut y siempre con estudios médicos que certifiquen que el jugador está imposibilitado de comenzar el torneo.

Por eso, aunque Scaloni llevará a la gira previa a algunos futbolistas que integraban la prelista ampliada de 55 nombres, todo indica que será este grupo el que afrontará el Mundial.

El video con la lista

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Esta vez, la Argentina llevará un defensor menos y un delantero más en relación con Qatar 2022. En esa lógica, Scaloni priorizó futbolistas capaces de cumplir más de una función y habituados a desempeñarse en distintos sistemas, incluso en una línea de tres defensores, una variante que el entrenador probó en algunos amistosos y también durante los entrenamientos en Ezeiza. Allí aparecen nombres como Lisandro Martínez, Facundo Medina y también Nicolás Capaldo y Agustín Giay, dos jugadores que participarán de la gira previa -aunque no quedaron en la lista definitiva- y que ofrecen soluciones en distintos sectores de la cancha. La polifuncionalidad, en un Mundial marcado por la acumulación de partidos y los problemas físicos, pasó a ser un valor central.

Más allá de algunas molestias musculares, Nicolás Paz y Nahuel Molina fueron elegidos por Scaloni LUIS ROBAYO - AFP

Al mismo tiempo, la lista refleja cierta preocupación por el estado físico de varios defensores. En el lateral derecho, tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel atraviesan la recuperación de sus respectivos desgarros y, aunque en la selección creen que estarán disponibles para el debut del 16 de junio ante Argelia, en Kansas City, es probable que no sumen minutos en los amistosos frente a Honduras e Islandia. Cristian “Cuti” Romero también continúa con la puesta a punto de un esguince en la rodilla derecha y el domingo cumplirá siete semanas de rehabilitación, por lo que exponerlo antes de tiempo sería un riesgo innecesario. Sobre la izquierda, en cambio, el DT eligió no correr riesgos: Marcos Acuña quedó al margen por un problema muscular y su lugar fue para Medina, mientras que Leonardo Balerdi aparece como una opción más específica para la zaga central.

El mensaje de Chiqui Tapia

CON TODA LA FUERZA DE LOS ARGENTINOS 🇦🇷💪🏻



Sí, allá vamos una vez más. Con fe, con ilusión y con la enorme responsabilidad de defender el título. Estos son los 26 guerreros que van a representar a un país entero con el objetivo de dejar nuestra bandera en lo más alto. https://t.co/2yKcXO4JWP — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) May 28, 2026

Los 26 de Argentina para el Mundial

La mitad de la cancha es la línea que menos cambios presenta respecto del equipo campeón en Qatar: seis de los siete mediocampistas repiten en la convocatoria. El único ausente es Alejandro “Papu” Gómez, que dejó de ser considerado por el cuerpo técnico por cuestiones internas. Su lugar lo ocupa Valentín Barco, un futbolista cuyo perfil encaja con el criterio general de la lista: jugadores de buen presente, capaces de adaptarse a distintas funciones y ofrecer variantes tácticas dentro de un mismo partido. El Colo, de gran temporada en Racing de Estrasburgo, puede desempeñarse como mediocentro, lateral, interno, carrilero o extremo por la izquierda, y además suma llegada al gol, una cualidad muy valorada por Scaloni en sus volantes. También aparece Nicolás Paz como una de las caras de la renovación: pese al traumatismo en la rodilla izquierda que le impidió jugar el cierre de la Serie A con Como, el entrenador decidió sostenerlo dentro de los 26.

No hacía falta una confirmación oficial para saber que Lionel Messi jugará su sexto Mundial, desde Alemania 2006 hasta esta Copa en Estados Unidos. Más allá de la molestia muscular en el isquiotibial izquierdo que lo obligó a salir en el último partido de Inter Miami, y aunque Scaloni evitó dar señales hasta el anuncio definitivo, dentro de la selección siempre hubo confianza en que el capitán llegaría en condiciones para disputar el torneo. A su alrededor volverán a aparecer varios futbolistas históricos del ciclo, entre ellos Giovani Lo Celso y Nicolás González, dos piezas importantes que no pudieron estar en Qatar 2022 por problemas físicos y que ahora tendrán su revancha mundialista.

La ofensiva, además, presenta una novedad interesante. Scaloni incorporó un delantero de características diferentes a las de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, una alternativa que le permitirá probar distintas combinaciones en ataque. El elegido fue José Manuel López, figura de Palmeiras y surgido en Lanús, que pese a acumular apenas 81 minutos con la selección terminó de ganarse un lugar durante la última fecha FIFA. Su presente futbolístico resultó determinante, aunque también influyó la grave lesión de Joaquín Panicheli, con quien disputaba ese último cupo.

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Un plantel, en definitiva, que ilusiona por los nombres propios, respaldado por todo lo construido durante el ciclo, y que irá en busca de un desafío inédito para el fútbol argentino: conquistar un bicampeonato mundial y profundizar todavía más un legado que ya ocupa un lugar de privilegio en la historia de la selección.

Los 26 de Argentina para el Mundial

Arqueros:

1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

23 Emiliano Martínez

Defensores

2 Leonardo Balerdi

3 Nicolás Tagliafico

4 Gonzalo Montiel

6 Lisandro Martínez

13 Cristian Romero

19 Nicolás Otamendi

25 Facundo Medina

26 Nahuel Molina

Volantes

5 Leandro Paredes

7 Rodrigo de Paul

8 Valentín Barco

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

20 Alexis Mac Allister

24 Enzo Fernández

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